7月大地震預言令外國人不敢到日本 70歲漫畫家回應了

香港大灣區航空表示港人受7月日本有毀滅性大地震預言的影響，赴日意願降低，兩條日本航線的定期航班從5月到10月底減班。圖為大灣區航空的客機資料圖。 (中新社)

日本 漫畫家20幾年前繪製的漫畫預言帶來外國旅客恐慌，香港 大灣區航空表示港人受7月日本有毀滅性大地震預言的影響，赴日意願降低，兩條航線的定期航班從5月到10月底減班。對此，現已70歲的漫畫家竜樹諒透過畫面回覆每日新聞的採訪，表示她始終以客觀的立場來看待此事，希望這樣的關注能轉為採取安全對策與事前準備。

大灣區航空4月宣布，自5月12日至10月25日期間，將把仙台航線從每周4班減為3班，德島航線從每周3班減為2班。該公司認為，7月日本將發生重大災害的訊息，需求驟降，也考量到美國川普政府的關稅政策，經濟前景不明朗，決定減少航班。

相關負責人接受每日新聞採訪時透露，根據他們對顧客的訪談，發現相信這類訊息的人比例相當高。在香港，相信風水的人很多，可能與文化差異有關。為避免虧損航班增加，不得不減班。

竜樹諒的作品，是描寫她本人經歷的預知夢等情節，這本預言漫畫集《我所看見的未來》書腰上寫著：「真正的大災難將在2025年7月到來。」作品中寫道：「我夢見了一場大災難。太平洋的海水在日本列島南方的區域隆起。」

たつき諒センセーの「私が見た未来」。

香港でも話題となっており発売されている。



そしていよいよ今年が予言の

2025年7月。



大地震が起こるかも

ということで日本への旅行を控える動きかあるらしい。



確かフィリピン沖だったような。



香港もヤバいのでは…。… pic.twitter.com/m791BsYJWm — ラーログ/ラーメンマニア【博多のススリスト】 (@ramen_mania1998) 2025年5月6日

這本漫畫1999年發行，後來出版社關門，成為絕版書。之後由飛鳥新社重新編輯加入新元素再版。飛鳥新社表示，總發行量已突破96萬冊，十分暢銷，也在香港等地出版。

在絕版的版本封面上寫有「大災害將發生於2011年3月」的字樣。2020年左右，這本絕版漫畫在日本電視及影音平台上被拿出來介紹，稱其「曾預言東日本大震災」，在網路二手商場等平台上，喊過數十萬日圓的高價。所以飛鳥新社向原作提議出復刻版。

對於漫畫造成的騷動，竜樹透過書面表示，大家對此高度關注，正是防災意識提升的證據，她對此持非常正面的看法。關於預知夢被廣泛流傳，她說，「解讀應由各位自行判斷。不過，我認為重要的是不要過度被這類訊息左右，應參考專家的意見，採取適當的行動。」