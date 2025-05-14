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Airbnb大轉型 現在連私人廚師、與明星踢場球都能預訂

編譯葉亭均／綜合外電
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Airbnb 13日發表全新的「服務」產品，並重新推出「體驗（Experiences）」預訂服務。(路透)
Airbnb 13日發表全新的「服務」產品，並重新推出「體驗（Experiences）」預訂服務。(路透)

旅宿訂房平台Airbnb推出全面改版的App，把業務擴大至民宿租賃預定之外，讓使用者可預訂從私人廚師、美髮師、健身教練和導遊等專業人員提供的廣泛貼身服務。

Airbnb 13日發表全新的「服務」產品，並重新推出「體驗（Experiences）」預訂服務。Airbnb表示，經過審核的服務專業人士提供10類居家服務，包括私人料理、預製餐點、全方位餐飲外燴、攝影、SPA療程、按摩、個人健身訓練、美髮、美妝與美甲等。這些服務可隨時預約，而且其中許多最低價格不到50美元。

至於新的「體驗」業務，則是精選出近2萬項導覽與烹飪課程，強調品質與獨特性，平均費用為66美元。例如由巴黎修復建築師導覽修復後的巴黎聖母院，或參加由日本得獎廚師授課的拉麵烹飪課。Airbnb也將提供限時的名人體驗服務，例如與橄欖球明星一起踢球並享用烤肉。Airbnb將對每筆預訂從服務與體驗提供方收取約 15%佣金。

Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）表示：「想像人們能將他們生命中最寶貴的資產變現，那可能不是房子，而是他們的時間。這正是我們透過『服務』和『體驗」所要做的事。」他說，這代表Airbnb現在不只是度假租賃平台，而是讓人能在自己城市每周都使用的平台。

切斯基先前曾說過，預料這些業務每年將帶來10億美元以上年營收。該公司本月稍早提出的第2季財測疲弱，反映美國旅遊需求走軟。

在宣布最新拓展業務的消息後，Airbnb 股價上漲2.9%，收在每股138.05美元。

切斯基去年曾說，這類新產品預料需要一到兩年才會具有一定業務規模並形成網絡效應，部分原因是Airbnb 打算手動審核每一位服務提供者的品質，要求他們平均擁有10年相關經驗。切斯基說：「我們不會接受我們認為賣不出去的服務」，「我們要確保們能為這些它們背書」。

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