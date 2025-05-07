我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴國批印度「點燃地獄之火」 誓言：討回每滴血

8歲童用媽咪手機買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

華航取消獨旅兒童服務費 改買成人票

記者胡瑞玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華航宣布全面取消兒童單獨旅行服務費，改為直接購買成人票價；圖為地勤人員於候機室協助旅客處理問題。(記者黃仲明／攝影)
華航宣布全面取消兒童單獨旅行服務費，改為直接購買成人票價；圖為地勤人員於候機室協助旅客處理問題。(記者黃仲明／攝影)

本報系聯合報日前報導，華航針對5至12歲單獨旅行兒童，採取兒童票價，再收取一筆服務費，最低萬元(台幣，下同)起跳，卻導致短程航線的服務費甚至比原本的票價還高，遭旅客質疑不合理。為此，華航昨宣布，即日起取消兒童單獨旅行服務費，改為直接購買成人票價。

華航過去針對5至12歲單獨旅行兒童，會以兒童票價販售，也就是成人票價75折，再收取一筆單獨旅行兒童服務費。依照不同航線、不同艙等需加收的服務費也不同，短程經濟艙加收服務費約1萬元，豪經艙加收1.2萬元、商務艙1.35萬元；長程經濟艙2.35萬元、豪經艙3.6萬元、商務艙5.65萬元。

以桃園飛東京為例，經濟艙票價為7730元，兒童票約5798元，再加上1萬元服務費，換算下來，比正常票價還高出許多；若是桃園飛洛杉磯長程航班，經濟艙約1.65萬元(約542美元)，兒童票1萬2375元，再加上2.35萬元的服務費，獨旅兒童搭一趟飛機，就高達近3萬6000元(約1100美元)，價差驚人。

華航表示，即日起取消單獨旅行兒童服務費制度，改為購買成人票價，並依流程在班機表定起飛前72小時前提出申請，未申請者可能無法搭機。

至於長榮航空針對5至12歲單獨搭機旅行兒童則皆採成人票價，家長或監護人需於航機啟航24小時之前訂位，並填寫單獨旅行兒童資料表。

星宇航空規定，5至12歲兒童單獨搭機旅行採兒童票價(成人票價75折)加收服務費，台灣往返亞洲每航段收取約1506元(約50美元)，台灣往返美國每航段收取約3012元(約99美元)，其中，商務艙及頭等艙均需滿8歲才可單獨搭乘；另若行程中遇有轉機時間逾3小時，或轉機航班並非於原機場起飛，則不提供此服務。

華航 長榮 星宇航空

上一則

國家地理雜誌推台灣5秘境 讚嘆島嶼生物多樣性

延伸閱讀

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂…長榮、華航這些班機受影響

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂…長榮、華航這些班機受影響
華航榮獲國際航空機上服務3大獎

華航榮獲國際航空機上服務3大獎
華航機上服務全面升級 獲三項國際大獎引領航空新潮流

華航機上服務全面升級 獲三項國際大獎引領航空新潮流
「四季交織，綻放啟航」華航北美限時推出迎春特價七五折優惠

「四季交織，綻放啟航」華航北美限時推出迎春特價七五折優惠

熱門新聞

潛水天堂小琉球，四周圍繞著綠蠵龜與絢麗潮池，5至9月為最佳潛水季節。(記者劉學聖／攝影)

國家地理雜誌推台灣5秘境 讚嘆島嶼生物多樣性

2025-05-05 23:53
在通膨以及大量外國旅客赴日觀光推升飯店房價等影響下，日本民眾今年在黃金周出遊的意願降低。圖為東京的六義園。(路透)

通膨與飯店房價高漲夾擊 日本黃金周出遊意願降低

2025-05-03 14:18
部落客尼哇分享旅日一年卻仍不習慣的五件事。(示意圖／ingimage) 示意圖／ingimage

住日本1年仍不習慣 她曝5件事很困擾 最後1點超麻煩

2025-04-20 17:02
重逢塔為達拉斯知名地標之一，塔內設有觀景台，可360度環景觀賞達拉斯的城市風光。(圖／長榮航空提供)

長榮航空10月起台北直飛達拉斯 北美拓展9大航點

2025-04-22 01:46
迪士尼郵輪行程昂貴，旅遊專家認為對中產階級來說難以負擔。圖為迪士尼郵輪夢想號(Disney Dream)。(路透)

迪士尼郵輪價格昂貴 中產家庭玩一趟「年收20%就不見」

2025-04-19 19:35
華航宣布全面取消兒童單獨旅行服務費，改為直接購買成人票價；圖為地勤人員於候機室協助旅客處理問題。(記者黃仲明／攝影)

華航取消獨旅兒童服務費 改買成人票

2025-05-07 21:04

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 

65歲婦在5呎車「吃喝拉撒睡」 等領70歲最高社安金 
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做