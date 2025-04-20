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中國五一假期將至 中國客出境遊最熱門目的地仍是日本

記者謝守真／即時報導
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今年「五一」假期，中國民眾出境遊仍以日本的熱度最高。圖為2024中國國際旅遊交易會的日本大阪關西世博會展台。（新華社）
今年「五一」假期，中國民眾出境遊仍以日本的熱度最高。圖為2024中國國際旅遊交易會的日本大阪關西世博會展台。（新華社）

中國今年「五一」假期共計有五天，隨著假期即將到來，旅遊市場熱度也逐步攀升。面對假期，有不少中國上班族透過「請4休11」的拼假方式，安排更長的出境遊時間。據中國旅行平台數據，顯示今年陸客在出境遊方面，其中以日本的熱度最高。

據澎湃新聞報導，「攜程」近日發布的「五一旅遊出行預測報告」顯示，今年五一假期，中國的出境旅遊市場熱度較去年同期逐步攀升，以攜程境外包車遊數據來看，預計五一假期訂單量年增近25%，日本包車遊預計年增60%。

根據攜程數智酒店統計，2025年五一假期， 出境熱門飯店目的地集中在日本、香港、南韓、泰國新加坡等傳統目的地。同時，卡達、奧地利、哈薩克、尼泊爾、挪威等新興目的地憑藉著特色旅遊資源躋身漲幅榜前列，折射當前中國出境消費多元化趨勢。

至於在「去哪兒」平台上，從國際機票預訂情況來看，截至4月15日，五一假期間的熱門目的地為日本大阪、日本東京、泰國曼谷、南韓首爾、馬來西亞吉隆坡、新加坡等。國際機票預訂成長最快的目的地是俄羅斯海參崴、西班牙格拉納達、尼泊爾加德滿都、斯里蘭卡可倫坡和喬治亞第比利斯。

此外，途牛旅行指出，櫻花季以來，日本賞櫻遊一直保持著火爆，始終位居中國人出境遊熱門目的地榜單的前列。臨近五一，雖然日本大部分地區的櫻花季已落下帷幕，但遊客赴日旅遊的熱情依舊高漲。報導稱，「可見的是，多家線上旅遊報告的數據都顯示，今年五一假期，日本都名列境遊目的地前列。」

不過，值得注意的是，隨著全球航空供應鏈的恢復和拓展，陸客走的地方相較之前更多了些。去哪兒報告指，較去年五一假期，今年中國的國際航班抵達的城市新增177個。在去哪兒上，境外飯店預訂增幅超過二成，陸客目的地遍佈全球1303個城市，較去年五一增加290個城市，包括日本門真市、米子市，德國德勒斯登，英國布萊克浦等。

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