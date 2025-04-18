餐飲全球最貴 這座機場1根香蕉6歐元

外媒報導在土耳其伊斯坦堡機場，1根香蕉售價6歐元，圖為伊斯坦堡機場。(路透資料照)

一般人都知道機場餐飲價格普遍偏高，然而土耳其 伊斯坦堡機場近日卻因「天價食物」引發廣泛關注，一杯啤酒售價高達17.5元（歐元，下同，約20美元），香蕉單價更高達6歐元，旅客紛紛將其形容為「全球最貴機場」。

土耳其主要機場之一伊斯坦堡機場（Istanbul Airport）每天進出旅客多達22萬人。

據義大利 新聞網站《L’Economia》記者雷奧納德・貝貝里（Leonard Berberi）採訪指出，該機場餐飲價格驚人，包含一杯啤酒售價高達17.5歐元，一份大麥克漢堡為21.5歐元，而香蕉單價更高達6歐元。一份僅重90克的千層麵，標價竟達24.5歐元；義式雞肉沙拉標價17.5歐元，而當地熱門啤酒品牌Efes，伯貝里說，在伊斯坦堡市中心塔克西姆廣場售價僅1.5歐元，在機場卻暴漲至17.5歐元，漲幅超過1,000%。

貝貝里也走訪數間速食店，其中Popeyes的一份含四塊炸雞翅、薯條與可樂的套餐售價為17.5歐元；麥當勞的大麥克套餐售價21.5歐元，雙層四分之一磅餐點則高達25.3歐元。

義大利「晚郵報」分析，去年大多數機場都有通膨情況，伊斯坦堡機場飲食價格在歐洲居冠，比平均通膨率高出許多。看來伊斯坦堡機場高昂的消費價格，已成為不少旅客心中的「另類景點」。