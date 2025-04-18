復活節假期 香港旅界：高鐵團火熱 張家界成新貴

一連四日的復活節長假，港人外遊人數比往年多，許多遊客選擇廣東省以外地區旅遊。（香港中通社）

香港復活節 假期18日開始，各大跨境口岸自17日晚開始已擠滿北上人潮。惟18日午北上深圳直擊發現，過去每逢節假日被港人大軍攻陷的皇庭廣場，人流略減。此外，有旅行社稱今年復活節出發到日本旅行團較往年少一半，料因地震預測影響遊日情緒。有旅遊業界預料乘高鐵到內地旅遊將成新趨勢，提到高鐵覆蓋網愈來愈廣，加上整年票價一樣，方便旅行社預算成本。

香港01引述北上達人「西DorSi」分析指，港人近年已熟習深圳及珠海一帶，因而敢於衝得更遠，例如高鐵直達的張家界及桂林等；另外內地沒有西方節日節目，交通及酒店費用與平時一樣，估計吸引部份原計畫外遊的港人改為內地中長線旅遊。

明報報導，港人陳女士一家每逢長假期便會到外地旅行，尤其愛到台灣和日本，因為航程短、物價平，今年卻例外留港，到尖沙咀商場買日本卡通公仔Chiikawa。她笑著解釋，坊間「太多專家預測」指下半年日本將有地震，一來擔心安全，二來怕保險不賠，「費事搏命」，決定留港。

據報導，香港旅行社縱橫遊常務董事袁振寧表示，受日本地震和火山爆發預測的影響，今年復活節假期日本團較往年少一半，舉例17日出發到日本只有5團，每日接獲有關日本團查詢也是7月後出發。他稱港人今個假期除選擇到內地，也多了選擇到杜拜和澳洲，估計是因兩地航程、時差算是長線旅行中最接近日本，加上治安不錯和沒地震。

報導引述，旅遊業議會總幹事楊淑芬估計，今年復活節假期約有3000多個旅行團，跟去年相若，航空團熱門目的地仍是日本，其次越南，惟今年高鐵旅行團比例大增，料一半以上旅行團都是高鐵團。她提到新冠疫情後高鐵網絡覆蓋更廣，由西九龍站出發可到訪過百個城市，高鐵票價也不分淡旺季。