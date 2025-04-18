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星宇航空北美載客率8成 明年首季擬再推新航點

中央社／神戶18日電
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星宇航空。(本報資料照片)
星宇航空。(本報資料照片)

航空產業今年續強，台灣星宇航空策略長劉允富表示，對連三年賺錢目標深具信心，2027年將達到48架機隊規模，完成第一階段購機目標；今年客運布局會多管齊下，日本線將增加航點、加密航班、放大飛機量體，明年首季估計有安大略以外的北美新航點。

星宇航空在2020年首航，近年轉虧為盈，在2023年、2024年連2年獲利；展望今年，劉允富表示，對於今年繼續賺錢的目標深具信心，將持續壯大機隊規模。

全球飛機供應鏈疫後未見復甦，導致交機進度大延宕，劉允富表示，星宇航空今年機隊預計可達31架，包含今年會交機的2架A330neo和1架A350-1000，2027年將完成第一階段機隊規模48架目標，目前尚有6架A321neo、6架A330neo、8架A350-1000待交機；10架貨機訂單預計2028年首季交機第一架，預計在2029年完成5架交機。

今年首季，星宇航空日本載客率超過9成，其中北海道航線表現最佳，北美載客率8成，東南亞接近8成5。

星宇航空持續擴大航網，他表示，會繼續布局日本，挹注穩定現金流成長，有助獲利率維持，今年夏季班表上，還有望看到日本新航點。

長程線方面，星宇航空在北美航點數有洛杉磯、舊金山、西雅圖3個，每周航班數為28班，6月將開航安大略，由於北美轉機客超過5成、菲律賓克拉克航線轉機客近4成，北美市場表現與東南亞航網息息相關，隨著廣體機交機可穩定擴張，明年首季會有安大略以外的北美新航點，預計2026年首度插旗歐洲計畫不變。

在東南亞，星宇航空表示，會持續在越南、泰國、印尼、菲律賓陸續加密航班與放大機型執飛，將與北美市場航網有更好的串連。

此外，他坦言，航網布建還是要靠聯盟，星宇航空還在鴨子划水，期望機隊數在2027年達到48架的經濟規模後，啟動第二階段購機計畫，台灣位置在亞太地區有地緣優勢，「有實力之後加入才更有效力」。

星宇航空 日本 東南亞

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