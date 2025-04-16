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觀光客不來、商品賣不動… 美國人氣退燒 今年恐損失900億美元

編譯徐榆涵／即時報導
隨著外國旅客縮減來美行程、國際間抵制美國產品的情況升溫，美國觀光人氣直直落，今年恐損失900億美元。圖為舊金山知名地標金門大橋。（新華社）
隨著外國旅客縮減來美行程、國際間抵制美國產品的情況升溫，美國觀光人氣直直落，今年恐損失900億美元。圖為舊金山知名地標金門大橋。（新華社）

彭博資訊報導，隨著外國旅客縮減來美行程、國際間抵制美國產品的情況升溫，2025年美國經濟恐將損失數百億美元收入，為本已脆弱的經濟前景增添更多壓力。

根據美國國際貿易署（ITA）14日公布的數據，3月非美籍旅客入境美國的航空人次較去年同期下滑近10%。高盛預估，若最壞情況成真，今年因外國旅遊與抵制行為所造成的經濟損失，恐高達國內生產毛額（GDP）的0.3%，約相當於900億美元。

在疫情管制解除後，外國觀光曾為美國帶來一波經濟回暖，但如今隨著邊境管制趨嚴、地緣政治緊張升高，以及全球經濟不確定性增加，許多潛在遊客開始重新考量來美旅遊計畫。

來自加拿大的34歲攝影師艾倫（Curtis Allen）即因美國總統川普對加拿大課徵關稅、甚至揚言讓加拿大成為「美國第51州」，而取消來美露營行程，轉往卑詩省旅遊。他說：「我們不是不出門，而是把同樣的錢花在其他地方。」

艾倫不僅改變旅遊計畫，也取消了Netflix訂閱，並開始避免購買美國進口商品。他說：「現在我們買菜都要花2倍時間，因為會仔細看產品來源。」

根據ITA數據，2023年國際旅客在美國的消費創下2540億美元新高。ITA今年3月初原預測2025年美國將迎來7700萬名外籍旅客，接近2019年歷史高點，並於2026年創下新高。然而，不久後美國機場嚴格盤查法國、德國等國旅客的消息開始流出，加拿大包括退休基金與醫療機構等單位，陸續對員工發出來美旅遊警示。

根據彭博情報分析，美國每年近200億美元的國際旅遊零售支出恐將面臨流失風險。

初步衝擊已開始浮現。美國勞工統計局10日公布的消費物價報告顯示，3月機票、旅館與租車價格皆出現下跌。高盛與滙豐銀行（HSBC）分析指出，外國旅客需求下滑，可能是主因之一。

通膨分析機構Inflation Insights總裁夏里夫（Omair Sharif）指出，東北部旅館房價下滑近11%，很可能與加拿大旅客大幅減少有關。

他說，「以我們目前掌握的加拿大旅遊數據來看，這對該地區的經濟來說，確實值得擔憂。」

根據OAG航空數據顯示，加拿大今年至9月的來美機票預訂量，較去年同期大減70%。雅高酒店集團（Accor SA）也指出，歐洲旅客的夏季訂房量下滑25%，可能與機場盤查新聞造成「負面聲量」有關，使觀光客轉往其他目的地。

高盛經濟學家布里格斯（Joseph Briggs）與彼得斯（Megan Peters）在3月31日的報告中指出：「美國對傳統盟友的關稅政策與強硬立場，正在削弱外界對美國的觀感。」

他們也警告，這項趨勢將進一步拖累美國經濟成長，使2025年GDP表現恐不如市場預期。

儘管前景不樂觀，俄勒岡州旅遊局執行長戴維森（Todd Davidson）仍持續推廣海外觀光，未來幾周將接待來自英國、印度與巴西的行銷合作夥伴。

不過他坦言，若趨勢持續惡化，也可能調整策略，轉向吸引更多國內旅客。他說：「俄勒岡州絕不會忽視國際市場，我們會在那裡等候國際旅客的回歸。」

加拿大 高盛 觀光

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