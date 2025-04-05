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「遊客不想來」關稅戰、敵視跨性影響 外國旅客3月赴美驟減

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
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入境通關數據顯示，3月中下旬從美國主要機場入境的外籍人士，相較去年同期驟減約20%。（AI生成）
入境通關數據顯示，3月中下旬從美國主要機場入境的外籍人士，相較去年同期驟減約20%。（AI生成）

入境通關數據顯示，3月中下旬從美國主要機場入境的外籍人士，相較去年同期驟減約20%。研判川普政府祭出的關稅戰、敵視多元性別等舉措削弱外國人赴美興致。

川普關稅威脅連親密近鄰都不放過後，加拿大出現一股反美情緒。美國Axios新聞網指出，外國人赴美突然減少不只在加拿大而是各國普遍現象，值得價值1兆多美元的美國觀光業警覺。

以7天平均數來看，3月中下旬從美國十大最繁忙機場入境的外國人數，比去年同期減少逾20%，後來雖略有回升，但截至3月28日，外國旅客入境人數仍比去年同期少18.4%。

貿易戰、動盪的政經氛圍以及憂心赴美恐遇到拘留或騷擾，可能是讓外國人赴美卻步的原因。

包含加拿大、德、法等盟邦近日都發布新的赴美旅遊警示或建議，旅遊警示裡有部分特別提醒跨性族群與非二元性別旅客。之前美國總統川普簽署政令，要求旅客所持護照應「準確反映持有者性別」，川普政府強調性別不可更改。

航空線記者卡達希（Sean Cudahy）說：「我們確實開始聽到各國航空公司關於美國需求疲軟的通報。」

高盛集團（Goldman Sachs）3月31日一份報告指出，外國旅客下降和返美歸國人數上升之間一些落差異也許可歸因於移民政策趨嚴，「但入境美國的外籍旅客出現驟減的此際，適逢2到3月關稅新聞頻繁，顯示川普政府採取更為激進的政策立場直接導致遊客不想來」。

高盛預測，外國遊客卻步連同國外對美國商品的抵制，恐拖累美國國內生產總值（GDP）約0.1%。

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