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「陪玩」產業正流行 當迪士尼樂園保母 時薪45元起跳

記者陳宛茜／即時報導
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圖為佛州迪士尼樂園。(美聯社)
圖為佛州迪士尼樂園。(美聯社)

台灣有陪玩姐姐，美國也出現新興行業「主題樂園保母」，專門陪孩子在主題樂園或其他空間遊玩。這種服務不僅提供孩子好好玩的專業服務，也讓家長暫時卸下重擔，在主題樂園裡也能好好享受假期。目前全美有十多家公司提供主題樂園保母服務。

「主題樂園保母」源起於2020年，一位佛州的大學生納迪耶洛，在TikTok上分享了她帶著照顧的小女孩去迪士尼樂園遊玩的美妙經歷，引發廣大回響。之後她決定創業，開了一間專門提供主題樂園保母服務的公司，如今有50名員工。

納迪耶洛從小就是主題樂園粉絲，發想了很多創意玩法，連念大學都挑「離迪士尼樂園最近」的大學。她當保母後，發現陪玩也可是一種職業。即使主題樂園費用節節上升，仍有許多家庭願花錢聘雇這些時薪45美元起跳的「神仙保母」，確保自己在樂園度過最美妙時光。

「主題樂園保母」還延伸出其他服務，包括單親父母獨自旅行、各種節慶活動、比賽等。當父母擔心沒時間陪孩子玩、或希望有更懂玩的高手協助，都可找保母陪玩。這些陪玩公司保母都經心肺復甦術認證和背景調查，並接受隨機藥物篩檢和心理健康篩檢。

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