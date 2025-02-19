全世界最適宜步行城市第1名是？紐約被1條件拉低評分

經濟學人報導，在全世界最適宜步行城市排名中，前50名有45座為歐洲城市，義大利米蘭高居第一。圖為米蘭主教座堂，攝於2022年7月。資料照片。(美聯社)

經濟學人（The Economist）報導，根據「自然城市」期刊（Nature Cities）最近刊登的一項研究，在全世界最適宜步行城市排名中，前50名有45座為歐洲城市，義大利 米蘭高居第一，日本 京都、台灣的台北與台中也都榜上有名。

文章寫道，想像完美的城市社區，住宅區街道穿插著商店和咖啡 館，學校、博物館和劇院都可以步行抵達，綠色空間則提供了一個安靜的寧靜的避世之處。像是歐洲的哥本哈根與巴黎，還有亞洲的東京，一些城市已經以這種方式運行。

這些「適宜步行」城市有時稱為「15分鐘城市」，在小範圍內提供當地人需要的一切，「包容性15分鐘城市的普遍框架」研究則顯示了那些地方在這一點做得最好。

義大利羅馬索尼電腦科學實驗室（Sony Computer Science Laboratories）的布魯諾（Matteo Bruno）與同事計算了全世界超過1萬座城市的步行便利性（walkability），先繪製不同城市社區居民步行前往「關鍵設施」（key amenities）要花多長的時間，像是學校、醫院、餐廳和商店，接著計算整個城市的平均。

歐洲城市不出所料，對行人最友好，在超過50萬人的大城市排名中，前50有45個席位屬於歐洲，榮登榜首的米蘭居民平均需要步行僅約7分鐘即可到達設施，98%的市民住在15分鐘社區。亞洲有5座城市進入前50名，日本京都及東京分別排在28與50，台灣的台北和台中分居35與49，尼泊爾首都加德滿都則排在45。

北美城市明顯不在前50名，因為許多城市圍繞著汽車設計，住宅區遠離中心設施蔓延出去。加拿大溫哥華擁有北美最短的散步距離，但在全世界僅排在第53位。美國紐約市的曼哈頓獲評為高度適合步行，但其他區拉低了平均值。

研究人員還想要找出各個場所如何可以變得更適合步行，以排名已經高達第7的法國巴黎為例，大多數巴黎人平均只要花8分鐘步行，就能抵達關鍵設施，93%則住在「15分鐘社區」，但研究作者開發出一種演算法，以確定該市現有的設施可以怎麼調整，以便進一步改善步行便利性，並且發現，做出一點城市重組，平均步行時間就能減少2分鐘，97%的人可以住在「15分鐘社區」。

這顯示都市計畫如何能改善步行便利性，而非是否具備經濟上的意義，要勸誘商店和餐廳到比較安靜的社區，可能需要政府的激勵措施。不過，小小的改變仍可能帶來好的結果，大量的研究已證明，更適宜步行的城市擁有更健康的居民和更乾淨的空氣。此外，提升步行交通同樣也有助於當地商店和咖啡廳。