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3萬跑者湧入金山 市中心變身城市跑道

記者李怡／舊金山報導
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3萬跑者湧入舊金山，市中心變身城市跑道。（記者李怡／攝影）
3萬跑者湧入舊金山，市中心變身城市跑道。（記者李怡／攝影）

天還沒亮，渡輪大樓前已聚集上萬名跑者，隨著清晨5時15分發令槍響，第48屆舊金山馬拉松正式開跑。超過3萬名來自世界各地的跑者穿越海濱大道、金門大橋、金門公園及Mission等街區，也讓周日上午的舊金山出現難得一見的景象，平日車流不息的主要道路，暫時讓給了跑者與加油人群。

清晨開始，The Embarcadero、漁人碼頭、Marina及Presidio等路段陸續封閉，不少駕駛人依照市府建議改走280號及101號高速公路，市中心交通雖然受到影響，但整體秩序大致平穩。沿線可見警員、志工及醫療人員駐守各路口，引導民眾及維持賽事安全。

金門大橋依舊維持車輛雙向通行，不過橋上東側步道一度僅供參賽選手使用，不少遊客停下腳步拍照，看著一波波跑者迎著晨霧跑過大橋，也成為舊金山夏季最具代表性的城市風景之一。

今年賽事涵蓋全程馬拉松、半程馬拉松、10公里及5公里等多項組別，許多民眾一早便攜家帶眷到沿線加油，手持自製標語、敲打加油棒，甚至有樂團及DJ在部分補給站演奏，為跑者打氣，讓原本安靜的周日上午充滿節慶氛圍。

值得注意的是，今年馬拉松周末恰逢市區多項大型活動同時舉行，包括SoMa的Up Your Alley街頭活動及Portola社區活動，使部分商家迎來不少人潮。Market Street、Embarcadero及漁人碼頭周邊咖啡館、早餐店一早便出現排隊人龍，不少跑者完賽後也留在市區用餐、購物，帶動假日消費。

近年來舊金山積極以大型活動帶動市中心復甦。從NBA明星賽、Outside Lands音樂節，到今年的馬拉松，都希望吸引更多居民及觀光客重新走進市中心。對不少商家而言，一場超過3萬人參與的城市路跑，不只是體育賽事，也是帶動餐飲、零售及旅遊的重要商機。

3萬跑者湧入舊金山，市中心變身城市跑道，多處封路交通略受影響，但整體秩序大致平穩...
3萬跑者湧入舊金山，市中心變身城市跑道，多處封路交通略受影響，但整體秩序大致平穩。（記者李怡／攝影）

精華 FAQ

  • 本屆賽事吸引超過3萬名來自世界各地的跑者，清晨5時15分在渡輪大樓前正式鳴槍開跑，場面相當盛大。

  • The Embarcadero、漁人碼頭、Marina及Presidio等路段陸續封閉，駕駛人多改走280號與101號高速公路；雖然交通受影響，但在警方、志工與醫療人員協助下，整體秩序仍算平穩。

  • 除了賽事本身，周邊還同時有Up Your Alley街頭活動與Portola社區活動，讓Market Street、Embarcadero與漁人碼頭周邊店家出現人潮，完賽跑者也常留在市區用餐與購物。

金門大橋 舊金山

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