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加州濱海富裕小鎮卡梅爾 旅遊業過度發達？

編譯廖宜怡／綜合報導
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卡梅爾風景如畫，常年吸引大量遊客前來，但因此造成民怨。（美聯社）
卡梅爾風景如畫，常年吸引大量遊客前來，但因此造成民怨。（美聯社）

在周末，加州濱海富裕小鎮卡梅爾（Carmel-by-the-Sea）主要道路Ocean Avenue總是擠滿了尋找停車位的汽車，喇叭聲不絕於耳，停車執法人員也忙著開罰單。

舊金山紀事報報導，多年來，卡梅爾早已習慣了這樣的周末場景。但在1號公路經過多年修繕重新全面開放後，大批遊客再度爭先恐後湧入這座擁有美麗海灘、童話般度假屋、優雅餐廳和精品店的蒙特瑞半島小鎮。結果是，卡梅爾街道上的垃圾變多、古色古香的商店街擁擠不堪、居民社區停滿了車輛。

卡梅爾市議員布德（Hans Buder）說：「坦白說，居民感到憤怒，他們覺得本地旅遊業太發達了，而且已到過度發達的程度。」

面對數百名當地居民的投訴，卡梅爾市議會上個月削減了近30萬美元的旅遊局年度行銷經費。不過，這項決定也讓許多人不禁心想：如果遊客大幅減少，這裡會變成什麼模樣？

市中心一家以巨型馬鈴薯煎餅聞名的餐廳Stationaery共同東主卡納佐（Anthony Carnazzo）說：「簡直難以想像。卡梅爾本身就是旅遊業代名詞。」

有居民認為，卡梅爾的遊客數量已達飽和，無需再費心吸引更多遊客；但包括許多小企業東主在內的其他居民擔心，限制旅遊業可能帶來嚴重後果。

市長伯恩（Dale Byrne）說：「我聽到有人想禁止遊客前來。但他們忘了，這座小鎮正是旅遊業造就的。如果沒有旅遊業，我不敢想像這裡會變成什麼模樣。」

卡梅爾市議會表示，若想恢復旅遊行銷資金，蒙特瑞縣旅遊局「See Monterey」必須承諾將部分資金用於卡梅爾的「遊客管理」研究，提出停車和基礎設施的改善建議，並進一步分析遊客趨勢。

卡梅爾旅遊局「Visit Carmel」稱，這個人口僅約3200人、面積僅1平方哩的小鎮，其年度預算的60%仰賴遊客消費，而且，這種依賴只會愈來愈明顯。市府預計，卡梅爾未來五年將面臨約6400萬美元的預算赤字，因此，為了避免削減警務和消防等重要市政服務，卡梅爾可能需要大幅增加旅遊業收入。

有卡梅爾居民認為，社群媒體讓令人厭煩的遊客問題變得比過去更嚴重。

當地攝影師馬丁（Ian Martin）表示，在距離卡梅爾26哩的大索爾（Big Sur），自拍遊客已成為一大問題，以至於蒙特瑞縣議會最近通過一項為期一年的禁止自拍法令。

精華 FAQ

  • 因1號公路經長期修繕後重新全面開放，大批遊客湧入這座小鎮，造成停車困難、街道擁擠、垃圾增加與居民社區受干擾，讓反彈聲浪升高。

  • 市議會上個月削減了近30萬美元的旅遊局年度行銷經費，並要求旅遊局提供遊客管理研究、停車與基礎設施改善建議，才可能恢復資金。

  • 因為卡梅爾人口僅約3200人，年度預算約60%仰賴遊客消費，未來5年還可能面臨6400萬美元赤字，若旅遊收入下降，警務與消防等服務恐受影響。

加州 舊金山

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