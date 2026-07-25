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灣區遊民人數減少 最富裕縣卻略增

編譯組／綜合報導
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灣區大部分地區的遊民人數有所下降，但川普政府將資金從永久性住房轉向臨時援助的新政...
灣區大部分地區的遊民人數有所下降，但川普政府將資金從永久性住房轉向臨時援助的新政策可能使好勢頭逆轉。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，過去兩年間，灣區大部分地區的遊民人數有所下降，部分縣稱已恢復到疫情前水平。然而，該地區最富裕的縣之一卻因遊民人數微幅上升而顯得格格不入。

截至本周，包括阿拉米達（Alameda）、康曲柯士達（Contra Costa）、納巴（Napa）、舊金山、聖馬刁（San Mateo）和蘇諾瑪（Sonoma）的灣區六個縣已公布了今年1月某一夜間開展的遊民統計結果。這些縣今年統計的遊民總數約為2.3萬人，低於2024年上次全區域統計時的約2.57萬人。

數據表明灣區終於開始減少遊民人口。

主要例外是高收入的聖馬刁縣，儘管當地財富激增，但遊民人數仍從略高於2100人微增至2200多人。納巴縣也出現了小幅增長，從414人增至428人。

不過，即便在這些地區，遊民現象的性質也發生了變化，這與全國及全州範圍內的改善趨勢相呼應：2024年至2025年間，整個加州的露宿街頭遊民人數下降了9%。在聖馬刁縣，儘管遊民人口略有上升，但露宿街頭的人數卻保持平穩。聖馬刁縣發言人勞斯滕（Paul Laustsen）表示，該縣自2020年以來已新增數百張庇護所床位，並在2024年至2026年間幫助近1800人搬入永久性住房。

與此同時，勞斯滕指出，整個灣區普遍存在住房成本上漲和勞動力市場疲軟，正迫使更多人流離失所。

過去兩年間，東灣地區的改善幅度在整個灣區名列前茅，阿拉米達縣的遊民者人數從2024年的9450人降至2026年的8200人，僅比2019年的統計數據高出2%。康曲柯士達縣每年都會進行統計（而非每兩年一次），2026年的遊民者人數為2260人，較2022年近3100人的峰值大幅下降，但較2025年的2120人略有上升。

這一改善歸功於州政府撥付的大量資金，與灣區其他縣一樣，康曲柯士達縣將這筆資金投入了新建庇護所和支持性住房項目；最關鍵的是，還用於一項租金援助計畫，幫助新近流落街頭的人迅速找到新住所。

精華 FAQ

  • 今年1月的統計顯示，灣區六個已公布數據的縣合計約2.3萬名遊民，低於2024年的約2.57萬人，顯示過去兩年整體人數明顯下降。

  • 聖馬刁縣是主要例外，遊民人數從略高於2100人升至2200多人。雖然其露宿街頭人數持平，但住房成本上漲與勞動力市場疲弱，仍讓更多人失去住所。

  • 報導指出，州政府撥款被用於新建庇護所、支持性住房，以及租金援助計畫，協助新近流落街頭的人快速找到住所，這些措施被視為改善的重要原因。

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