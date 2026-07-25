灣區遊民人數減少 最富裕縣卻略增
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，過去兩年間，灣區大部分地區的遊民人數有所下降，部分縣稱已恢復到疫情前水平。然而，該地區最富裕的縣之一卻因遊民人數微幅上升而顯得格格不入。
截至本周，包括阿拉米達（Alameda）、康曲柯士達（Contra Costa）、納巴（Napa）、舊金山、聖馬刁（San Mateo）和蘇諾瑪（Sonoma）的灣區六個縣已公布了今年1月某一夜間開展的遊民統計結果。這些縣今年統計的遊民總數約為2.3萬人，低於2024年上次全區域統計時的約2.57萬人。
數據表明灣區終於開始減少遊民人口。
主要例外是高收入的聖馬刁縣，儘管當地財富激增，但遊民人數仍從略高於2100人微增至2200多人。納巴縣也出現了小幅增長，從414人增至428人。
不過，即便在這些地區，遊民現象的性質也發生了變化，這與全國及全州範圍內的改善趨勢相呼應：2024年至2025年間，整個加州的露宿街頭遊民人數下降了9%。在聖馬刁縣，儘管遊民人口略有上升，但露宿街頭的人數卻保持平穩。聖馬刁縣發言人勞斯滕（Paul Laustsen）表示，該縣自2020年以來已新增數百張庇護所床位，並在2024年至2026年間幫助近1800人搬入永久性住房。
與此同時，勞斯滕指出，整個灣區普遍存在住房成本上漲和勞動力市場疲軟，正迫使更多人流離失所。
過去兩年間，東灣地區的改善幅度在整個灣區名列前茅，阿拉米達縣的遊民者人數從2024年的9450人降至2026年的8200人，僅比2019年的統計數據高出2%。康曲柯士達縣每年都會進行統計（而非每兩年一次），2026年的遊民者人數為2260人，較2022年近3100人的峰值大幅下降，但較2025年的2120人略有上升。
這一改善歸功於州政府撥付的大量資金，與灣區其他縣一樣，康曲柯士達縣將這筆資金投入了新建庇護所和支持性住房項目；最關鍵的是，還用於一項租金援助計畫，幫助新近流落街頭的人迅速找到新住所。
今年1月的統計顯示，灣區六個已公布數據的縣合計約2.3萬名遊民，低於2024年的約2.57萬人，顯示過去兩年整體人數明顯下降。 聖馬刁縣是主要例外，遊民人數從略高於2100人升至2200多人。雖然其露宿街頭人數持平，但住房成本上漲與勞動力市場疲弱，仍讓更多人失去住所。 報導指出，州政府撥款被用於新建庇護所、支持性住房，以及租金援助計畫，協助新近流落街頭的人快速找到住所，這些措施被視為改善的重要原因。
精華 FAQ
今年1月的統計顯示，灣區六個已公布數據的縣合計約2.3萬名遊民，低於2024年的約2.57萬人，顯示過去兩年整體人數明顯下降。
聖馬刁縣是主要例外，遊民人數從略高於2100人升至2200多人。雖然其露宿街頭人數持平，但住房成本上漲與勞動力市場疲弱，仍讓更多人失去住所。
報導指出，州政府撥款被用於新建庇護所、支持性住房，以及租金援助計畫，協助新近流落街頭的人快速找到住所，這些措施被視為改善的重要原因。
上一則
居家辦公多收200元 灣區租屋新招讓租客傻眼
下一則