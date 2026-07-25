舊金山馬拉松周末登場 逾30道路封閉、20條Muni公車改道

舊金山馬拉松本周末登場，逾30條道路封閉，市府籲提前規劃，避開賽道。（記者李怡/攝影）

一年一度的舊金山 馬拉松將於本周末（25日至26日）舉行，預計吸引超過3.3萬名跑者及大批親友、觀眾湧入市區。由於賽道橫跨海濱、金門大橋 、金門公園、海特區（Haight）、米慎區（Mission）等多個熱門地段，舊金山交通局（SFMTA）提醒，市區將實施超過30處道路封閉及多條Muni公車改道，呼籲民眾提前規畫行程，避免在比賽期間行經受影響路段。

今年賽事，超級馬拉松將於周六夜10時後即起跑；全程馬拉松26日清晨5時15分自渡輪大樓（Ferry Building）附近起跑，全程馬拉松路線依序經過Embarcadero、漁人碼頭、Marina、Crissy Field、金門大橋、金門公園、海特區、Mission、Dogpatch等地，最後返回海濱終點。此外，周末還將舉辦半程馬拉松、10公里、5公里等多項賽事，預料整個周末市中心都將十分熱鬧。

根據主辦單位及市府公告，主要道路自25日晚間起便陸續封閉，其中Embarcadero部分路段自午夜起至26日下午3時封閉；漁人碼頭周邊道路於上午5時至10時30分限制車輛通行；Marina Boulevard、Bay Street、Laguna Street等路段也將於清晨至上午封閉。金門公園、Haight街區、Market街及Mission多條主要道路上午也將出現交通管制，部分路段直到中午過後才恢復通車。

公共運輸方面，SFMTA表示，超過20條Muni公車及街車路線將因應賽事改道或延誤，包括沿海濱及市中心多條主要路線。搭乘大眾運輸的民眾可事先查詢SFMTA即時公告。由於BART及Caltrain不會提前加開班次，部分跑者將利用賽會安排的接駁巴士前往起點。