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NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

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詹姆斯確定加盟76人 備受期待合體柯瑞泡湯

編譯組／綜合報導
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詹姆斯（中）宣布與76人隊達成合同，灣區球迷期待的柯瑞（右）與詹姆斯在金州勇士隊...
詹姆斯（中）宣布與76人隊達成合同，灣區球迷期待的柯瑞（右）與詹姆斯在金州勇士隊並肩作戰組合就此落空。圖為2024 年奧運會，他們代表美國隊擊敗塞爾維亞隊後慶祝的鏡頭。 （美聯社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）周五（24日）在社交媒體上發文，他已同意與費城76人隊（Philadelphia 76ers）簽約。這一決定終結了金州勇士隊（Golden State Warriors）試圖將NBA歷史得分王詹姆斯，與聯盟史上最出色的三分射手柯瑞（Steph Curry）聯手的嘗試，而灣區球迷期待的柯瑞與詹姆斯組合也就此落空。

詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）向ESPN透露，詹姆斯與76人隊達成了一份為期兩年、價值800萬美元的合同。

勇士隊曾希望，與柯瑞並肩作戰的誘惑足以讓41歲的詹姆斯在職業生涯第24個賽季（這一數字創下了NBA紀錄）加盟舊金山。詹姆斯確實考慮過這一可能性，無疑是受他與柯瑞及格林（Draymond Green）之間友誼的吸引，但他最終還是婉拒了。

取而代之，詹姆斯選擇這支今夏通過交易從波士頓（Boston）引進杰倫·布朗（Jaylen Brown）、實力大增的76人隊，布朗將加入馬克西（Tyrese Maxey）、安比德（Joel Embiid）和VJ·埃奇庫姆（VJ Edgecombe）組成的核心陣容。如今，詹姆斯也加入了其中。

「我仍然渴望競爭、渴望勝利，並希望有機會再次體驗奪冠的喜悅，」他在原推特（現更名為X）上發文寫道，「我相信自己能幫助費城76人隊成為一支冠軍之師。「感謝洛杉磯（LA）；邁阿密（Miami），我將永遠愛你；俄亥俄州（Ohio）東北部，永遠是我的家」。

詹姆斯在帖文中並未提及勇士隊或柯瑞。他的言論暗示，正如外界廣泛猜測的那樣，76人隊、熱火隊和騎士隊確實是他最終考慮的三支球隊。

勇士隊從一開始就被視為簽下詹姆斯的「黑馬」，他們距離爭奪總冠軍的水平還遠不及76人隊。

勇士隊老闆喬·拉科布長期以來一直夢想將詹姆斯帶到灣區，與柯瑞搭檔。但詹姆斯於2022年8月與湖人隊簽下了一份為期兩年、價值9900萬美元的續約合同，隨後又在2024年7月簽下了一份為期兩年、價值1.014億美元的續約合同。

從詹姆斯宣布離開湖人隊到透露將費城作為下一站，共耗時24天。上賽季，詹姆斯在湖人隊場均貢獻20.9分、7.2次助攻和6.1個籃板，帶領球隊打入西部半決賽。

周五他在社交媒體帖子中寫道︰「這是我的最終決定，我不是為了錢，也不是為了家庭。到了這個階段，我究竟是為了什麼而打球？我仍然願意付出，仍然願意努力，仍然願意拚搏。」

精華 FAQ

  • 詹姆斯已在社群媒體宣布同意與費城76人隊簽約，正式結束外界對他加盟勇士、與柯瑞聯手的猜測，下一站確定落腳費城。

  • 勇士希望以柯瑞的吸引力招攬詹姆斯，但詹姆斯雖曾認真考慮，最終仍選擇76人，讓灣區球迷期待的柯瑞、詹姆斯合體落空。

  • 據經紀人Rich Paul透露，詹姆斯與76人簽下1份為期2年、總值800萬美元的合約；他表示仍渴望競爭、勝利與再次奪冠。

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