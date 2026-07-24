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針對裴洛西繼任者的神祕宣傳車重返金山 矛頭指向陳詩敏

編譯組／綜合報導
一輛引人注目的宣傳車重返舊金山，參與裴洛西繼任者的競選，矛頭指向陳詩敏。（本報檔...
一輛引人注目的宣傳車重返舊金山，參與裴洛西繼任者的競選，矛頭指向陳詩敏。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在舊金山競選前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）繼任者的角逐中，一種不同尋常的政治噱頭捲土重來。但這次，其矛頭指向了另一個人。

今年4月，紀事報曾報導，一輛針對某位進步派候選人的神祕雪佛蘭（Chevrolet）廂式車，與政治煽動者約翰斯頓（Conor Johnston）有關聯，後者是州參議員威善高（Scott Wiener）競選裴洛西長期擔任的眾議院席位的支持者。

本周，這輛廂式車經過改裝後再次現身。這輛廂式貨車不再抨擊在6月初選中排名第三的賽特（Saikat Chakrabarti），而是將矛頭轉向了威善高剩下的競爭對手：同為民主黨人的監督委員陳詩敏。

「我住在這輛廂式貨車裡，因為陳詩敏討厭住房，」（I LIVE IN THIS VAN B/C CONNIE CHAN HATES HOUSING）廂式貨車一側寫著這樣的話，車頭蓋上裝有一個郵箱，車頂上則掛著一面美國國旗和一個假煙囪。引擎蓋上的電話號碼接通後，語音信箱稱陳詩敏「反對一切」，包括住房建設。

紀錄顯示，約翰斯頓數月前曾收到一個支持威善高的超級政治行動委員會的付款，儘管該組織否認與這輛廂式貨車有任何關聯。

這輛麵包車的新外觀無疑是對針對陳詩敏的一貫攻擊話術的影射，包括威善高在內的批評者長期指責她阻礙了迫切需要的新住房建設。作為獲得工會支持、並得到裴洛西背書的進步派人士，陳詩敏反駁了這種說法，並表示她專注於制定讓工薪階層居民更負擔得起住房的政策。

陳詩敏競選團隊發言人愛德華茲（Julie Edwards）駁斥了將這輛廂式貨車重新設計與此前針對賽特的批評掛鉤的說法。「翻版永遠比不上原版，」愛德華茲說。

約翰斯頓是一名大麻行業企業家，曾在前市長布里德（London Breed）擔任市議員期間擔任其高級助手。他長期支持威善高，為幫助其當選國會議員做了廣泛的工作。

該支持威善高的政治行動委員會的一位發言人表示，支付給約翰斯頓的款項與那輛宣傳車無關。

「雖然該政治行動委員會與『陳詩敏討厭住房』宣傳車毫無關係，但我們確實覺得它很有趣，而且非常機智巧妙，」發言人辛格（Sam Singer）在聲明中表示。

愛德華茲對辛格關於支付約翰斯頓款項的解釋提出質疑，並強調該super PAC與威善高競選團隊之間存在廣泛聯繫。

像支持威善高這樣的super PAC通常不能與其支持的候選人協調支出。

精華 FAQ

  • 這次宣傳車把矛頭轉向民主黨監督委員陳詩敏，車身直接寫著她「討厭住房」，語音信箱也指控她反對住房建設，延續先前的負面宣傳手法。

  • 廂式車一側寫著「我住在這輛廂式貨車裡，因為陳詩敏討厭住房」，車頭蓋裝有郵箱，車頂掛著美國國旗和假煙囪，電話語音也稱她反對一切。

  • 紀錄顯示約翰斯頓曾收受支持威善高的super PAC付款，但該組織否認與宣傳車有關，陳詩敏團隊則質疑其與威善高陣營之間存在廣泛聯繫。

裴洛西 舊金山 眾議院

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