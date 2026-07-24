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海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票

記者王子涵／舊金山報導
舊金山選民四年內將第三次投票決定，海傍公路是否應允許車輛通行。（記者王子涵╱攝影...
舊金山選民四年內將第三次投票決定，海傍公路是否應允許車輛通行。（記者王子涵╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山選民11月將再投票決定海傍公路工作日是否重開。
  • 重點二：支持重開的提案已達門檻，可能影響日落沙丘公園存續。
  • 重點三：西區選民與政治人物立場分化，成為市政選戰焦點。

舊金山選民今年11月將再次決定這條城市最西端沿海道路的命運。一項要求在工作日重新開放海傍公路（Great Highway）行車的提案，已取得足夠簽名並獲准列入選票，可能威脅去年在封閉路段上啟用的日落沙丘公園（Sunset Dunes Park）。

這將是四年內第三次由舊金山選民投票決定，海傍公路是否應允許車輛通行。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，近年來這項議題已成為許多日落區居民長期不滿的來源，而這些居民也逐漸成為舊金山政壇的一股重要力量。他們曾在罷免地檢長、三名教育委員和所屬選區市議員，以及選出市長羅偉（Daniel Lurie）的選舉中發揮關鍵作用，如今正推動反對封閉海傍公路的行動。

舊金山選務處證實，提案支持者共提交1萬5924個簽名。當局隨機抽查其中500個後，推算有效簽名總數超過取得選票資格所需的1萬零615個，相當於全市登記選民的2%。

過去兩年，在許多立場溫和的西區居民眼中，是否支持重開海傍公路，在某種程度上已成為檢驗政治人物立場的試金石。支持封路的政治人物可能為此付出政治代價；希望爭取西區選票的人，則往往公開主張海傍公路應在工作日開放車輛通行。

羅偉競選市長期間反對永久禁止車輛進入海傍公路。最近第四選區市議員特別選舉中的四名主要候選人，也都支持工作日重新開放車輛通行。

舊金山州立大學政治學副教授麥克丹尼爾（Jason McDaniel）表示，海傍公路爭議之所以持續不斷，是因為它觸及選民身分認同的核心。

麥克丹尼爾認為，提案確實可能通過，但考慮到兩年前多數選民支持設立公園，這仍將是一場「艱難的選戰」。

他表示，公園反對者非常重視這項議題，但除了最積極的倡議人士外，其他公園支持者是否會將此列為投票時的首要考量，仍不確定。此外，他預測今年11月西區居民及華裔選民的投票率可能提高，因為正在競選國會議員的市議員陳詩敏（Connie Chan）也將出現在選票上。

麥克丹尼爾認為，支持公園的一方要說服政治人物公開為公園站台，可能比支持重開道路的一方爭取政治人物協助遊說更困難，陳詩敏便支持重開道路。

推動海傍公路上段重新開放車輛通行的發言人休斯（Jamie Hughes）表示，所有簽名均由志工收集。他稱這項提案是「安全且有效的折衷方案」。按照提案內容，道路只會從每周五下午6時至周一凌晨4時禁止車輛通行。

曾主導封閉海傍公路行動的非營利組織「日落沙丘之友」（Friends of Sunset Dunes）主席勒克斯（Lucas Lux）23日表示，如果提案通過，將「摧毀」舊金山的沿海公園，市府必須拆除園內所有設施。

爭議始於新冠疫情期間。為了在保持社交距離之際增加戶外休閒空間，市府暫時禁止車輛進入Lincoln Way至Sloat Boulevard之間約兩哩的海傍公路路段。2021年8月，道路恢復在工作日開放車輛通行。

2022年11月，選民以壓倒性票數否決一項允許私家車每天在海傍公路行駛的提案。

2024年11月，55%的選民支持全天候永久禁止車輛通行。不過，在經常使用這條道路通勤及往返社區的西區選區，多數選民投票反對該提案。時任日落區市議員殷嘉立（Joel Engardio）因積極推動封路設立公園，最終遭選民罷免。

殷嘉立（右）被罷免後發表講話，稱日落沙丘是一個能讓人暫時忘卻生活煩惱的地方。（記...
殷嘉立（右）被罷免後發表講話，稱日落沙丘是一個能讓人暫時忘卻生活煩惱的地方。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 提案支持者提交1萬5924個簽名，經選務處隨機抽查後，推算有效簽名超過門檻1萬615個，已達全市登記選民2%的要求，因此獲准列入選票。

  • 反對封路者認為，若海傍公路在工作日重新開放，將削弱甚至摧毀沿海公園的完整性，市府可能還得拆除園內設施，因此公園支持者強烈反對。

  • 因為它牽涉西區居民的通勤、生活感受與身分認同，也影響候選人爭取選票。近年多名政壇人物都因對封路或重開的立場，而面臨支持或反對壓力。

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