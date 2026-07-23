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熱浪後暫轉涼 灣區下周恐再高溫

編譯組／綜合報導
灣區迎來短暫的酷熱緩解，但氣溫很快會再次回升，濕度則預計將逐漸減弱。（本報檔案照...
灣區迎來短暫的酷熱緩解，但氣溫很快會再次回升，濕度則預計將逐漸減弱。（本報檔案照）

聖荷西信使報報導，在過去兩天持續升溫之後，隨著高空低壓槽開始發揮作用，灣區周三（22日）的氣溫出現明顯下降，但這種涼爽可能只是短暫的，氣溫將逐漸回升，至下周中期部分地區可能逾華氏90度。

「我們的露點溫度仍維持在50多度到60多度的區間，」國家氣象局氣象學家加斯（Roger Gass）周三在談到草地和其他植被被濕氣「親吻」的溫度時說道，「這在很大程度上要歸因於（熱帶風暴）Elida的殘餘影響，這也是空氣中含有濕氣的原因。但隨著本周末的臨近，這股濕氣可能會逐漸離開該地區，屆時將轉為更典型的乾燥空氣。」

隨著濕度的消退，灣區的內陸高溫地帶氣溫可能逐漸回升至90多度。據氣象局稱，這一過程可能需要幾天時間，並將於下周中達到峰值。

周三整個灣區的高溫約比周二低7至10度。

導致氣溫下降的槽線預計在周三之後將不再發揮太大作用；相反，橫跨美國西部的高壓脊預計將在該地區進一步增強。康柯德和利佛摩等內陸最炎熱地區的溫度預計周四將回升至80多度的低位，周五則升至80多度的高位。

在屋崙，預計整個周末乃至下周，氣溫都將維持在70度左右。聖馬刁的情況也是如此。預計舊金山的高溫至少將維持在68度以上，這一情況將持續到下周中期。

隨著周末臨近，預計還將持續出現微風，但加斯表示，這些風力預計不會構成危險。

灣區迎來短暫的酷熱緩解，但氣溫很快會再次回升；濕度則預計將逐漸減弱。（本報檔案照...
灣區迎來短暫的酷熱緩解，但氣溫很快會再次回升；濕度則預計將逐漸減弱。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • 主要是高空低壓槽開始發揮作用，使周三氣溫較前一天明顯下降。不過這股涼意預料只是短暫現象，之後影響會逐漸減弱，氣溫將再度回升。

  • 氣象學家指出，灣區目前的濕氣很大程度來自熱帶風暴Elida的殘餘影響，因此露點偏高。到了本周末，這些濕氣可能逐漸離開，空氣會轉為較典型的乾燥狀態。

  • 灣區內陸較熱地帶如康柯德、利佛摩等，周四和周五將逐步回升；到下周中期，部分地區可能超過華氏90度。相較之下，舊金山與聖馬刁仍會維持較涼的溫度。

舊金山 灣區 熱浪

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