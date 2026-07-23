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舊金山嚴打非法放煙火 累犯最高可監禁半年

記者王子涵／舊金山報導
市議員王兆倫表示，新法將為執法人員提供有效工具，追究屢次違規者的責任。（記者王子...
市議員王兆倫表示，新法將為執法人員提供有效工具，追究屢次違規者的責任。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市議會21日以9票贊成、2票反對，初步通過第四區市議員王兆倫提出的非法燃放煙火問責法案，為違反現行禁令者制定明確的處罰標準。屢次違規者可被控輕罪，最高面臨750元罰款及6個月縣監獄刑期。

這項法案名為「警察法規–違法燃放煙花之處罰」。根據法案，首次違法燃放煙火將被視為違規行為，罰款125元至250元；若在5年內第二次或多次違規，檢方可按輕罪起訴，違規者可能面臨250元至750元罰款、最長6個月縣監獄刑期，或同時受到兩項處罰。

提案市議員王兆倫表示，舊金山長期禁止私人燃放煙火，但地方現行法規一直缺乏清楚且可實際執行的處罰機制。新法將為執法人員提供有效工具，追究屢次違規者的責任，並降低煙火造成受傷、火災及社區安全風險的可能性。

非法煙火可能造成嚴重燒傷、眼部受傷及火災，威脅住宅、商家和整個社區，兒童尤其容易受到傷害。在乾燥環境下，煙火一旦使用不當，也可能迅速引發難以控制的危險。

非法煙火帶來的影響也不僅限於燃放者。突如其來的爆炸聲可能使退伍軍人及創傷後壓力症候群患者受到刺激，也會驚嚇寵物、干擾居民生活，並在節日期間增加警察、消防和醫療急救人員的工作負擔。

王兆倫辦公室發表聲明指出，今年國慶日周末，舊金山的緊急事故明顯增加。7月4日及5日的醫療事故數量，約為去年同期的兩倍。舊金山消防局在24小時內接獲約576宗服務請求，其中包括兩宗由煙火引發的住宅火災。

王兆倫說，法案旨在建立具有實際作用的問責制度，在有人嚴重受傷、住宅起火或整個社區陷入危險前，遏止危險行為。更明確的執法工具有助於減少可避免的傷亡和火災、支援前線應急人員，並保障居民、家庭、退伍軍人及寵物的安全。

法案獲舊金山消防局、舊金山警察協會、防止虐待動物協會、退伍軍人事務委員會成員、日落區外圍居民及多個社區治安組織支持。法案仍須經市議會最終表決，通過後再交由市長簽署。

精華 FAQ

  • 市議會初步通過由第四區市議員王兆倫提出的非法燃放煙火問責法案，目的是為違反現行禁令者建立清楚可執行的處罰標準，讓執法人員能更有效追責。

  • 首次違法燃放煙火屬違規行為，罰款125元至250元；若在5年內第二次或多次違規，檢方可按輕罪起訴，可能面臨250元至750元罰款、最長6個月縣監獄刑期，或兩者並罰。

  • 法案獲消防局、警察協會與多個社區組織支持，因為非法煙火可能引發燒傷、火災與社區危險，也會驚嚇退伍軍人、寵物並增加急救負擔，尤其在國慶期間風險升高。

舊金山

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