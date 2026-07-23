舊金山業主通過商業區範圍擴大 包含渡輪大廈、內河碼頭廣場

舊金山業主通過提案擴大市中心商業區範圍，涵蓋渡輪大廈和內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）。(取自Downtown SF臉書)

舊金山 街區的業主們日前批准一項為期十年的自籌資金評估提案，用於資助各項服務、擴大市中心商業區發展範圍，涵蓋渡輪大廈和內河碼頭廣場（Embarcadero Plaza）。此舉顯示舊金山商圈近期出現的復甦跡象，值得投資。

舊金山紀事報報導，這項投票 於21日進行，業主們以壓倒性多數通過與「舊金山市中心夥伴關係」(Downtown San Francisco Partnership)前所未有的提前續約，並大幅擴展發展規模。該組織是舊金山十幾個社區福利區(CBD)之一。這些由業主出資的社區福利區域，利用專案評估來補充清潔、安全、公共空間規畫等服務，並更加重視轄區內的經濟發展。

擴建後的市中心區域，將延伸至海濱，涵蓋渡輪大廈和海濱內河碼頭廣場等主要地標，年度預算也幾乎增加兩倍，從約480萬美元增加到超過1100萬美元。

這項動作似乎不僅是對一個社區商業區的例行續約。舊金山市中心夥伴關係組織表示，他們利用2035年到期前的續約機會，重新思考該區域的功能，以及如何投資市中心的未來發展。市府官員表示，投票結果反映市中心利益相關者、對更廣泛的服務和更高水準投資的期待，其中包括來自舊金山港務局的投資。作為海濱地區最大的業主，舊金山港務局將首次加入該區域並繳納評估費。

擴大的預算，將促使「舊金山市中心夥伴關係」組織可超越傳統的清潔和安全行動，同時繼續進行在疫情後復甦期間蓬勃發展的經濟發展工作。這其中包括部分標誌性項目，例如燈光藝術活動「Let′s Glow SF」以及休閒街區「Front Street Entertainment Zone」，後者將金融區的一部分改造成戶外餐飲與活動中心。

這一區域還計畫增加安全巡邏大使及清潔工作，並加強吸引商業入駐空置空間，幫助成功的快閃店轉化為永久店面。

「舊金山市中心夥伴關係」總裁兼執行長希爾(Robbie Silver)指出，組織的「大使計畫」是擴大服務範圍潛在影響的例證：市場街(Market Street)的「大使計畫」，促使部署區域的911報警電話、減少50%以上。

此次擴張也反映市中心復甦工作資金來源的更大範圍轉變。疫情期間，舊金山市中心夥伴關係仰賴市府的臨時撥款、以及其他外部資金，支持公共空間活動和超越其基本服務範圍的活動。隨著這些資金來源的逐步減少，組織現正尋求將更多此類活動納入其長期營運模式。

舊金山經濟與勞動力發展辦公室(OEWD)執行董事陶皮爾(Anne Taupier)表示，「舊金山市中心夥伴關係組織」的擴張，可作為全市中央商務區發展一個潛在模式，透過向業主徵收費用，為社區期望的服務與計畫，提供更永續基礎。希望此能成為社區服務區域的評估及能力新指標。