特斯拉網約車 開通舊金山機場服務

特斯拉在社交媒體上宣布，其網約車服務已涵蓋舊金山國際機場(SFO)，但車上還是必須配備真人後備駕駛。(路透)

特斯拉 在社交媒體上宣布，其網約車服務已涵蓋舊金山 國際機場(SFO)，但車上還是必須配備真人後備駕駛。

舊金山紀事報報導，特斯拉21日宣布了一項重大進展，這似乎是其進軍灣區 叫車市場的重要一步：開通SFO的載客服務。「我們的灣區叫車服務現已涵蓋SFO。」公司發言人在特斯拉的X應用程式上發布了那則帖子，並配上了一個飛機標誌。

公司尚未對此置評。SFO的一位代表表示，特斯拉已獲得豪華轎車營運許可證，可以提供往返機場的接送服務，意味著車輛必須配備人類駕駛。「特斯拉尚未獲得在SFO進行任何自動駕駛營運的許可。」機場發言人雅克爾（Doug Yakel）告訴紀事報。

這項服務推出之際，該地區的自駕車巨頭Waymo實際上已經暫停了機場服務。今年早些時候，經過數月的談判以及漫長的道路勘測過程，Waymo獲得了在SFO租車中心接送旅客的許可。

但今年5月，由於工程師正在修復自駕車在舊金山灣區和鳳凰城施工區域出現的軟體問題，Waymo暫停了其在美國各地高速公路上的運作。由於從地面道路前往SFO極其困難，Waymo幾乎完全切斷了其機場通道，直到技術升級完成。

特斯拉尚未獲得加州監管機構的許可經營完全自動駕駛汽車服務。然而，加州公共事業委員會於去年3月向該公司頒發了運輸包車承運商許可證，使其能夠運營一支由公司員工駕駛的車隊，類似於豪華轎車或轎車運營商。

在接下來的幾個月裡，特斯拉在舊金山灣區推出了由人類駕駛員駕駛的計程車。2025年7月，執行長馬斯克在社群媒體上發布了一系列含糊不清的帖子，承諾在「一兩個月內」將他在德州奧斯汀推出的無人駕駛計程車服務擴展到舊金山。

奧斯汀的這項服務配備了一名人類陪同人員坐在自駕車輛的副駕駛座上。特斯拉無法在加州合法複製這種模式，因為加州尚未授權車輛在無人駕駛的情況下行駛。加州公共事業委員會發言人表示，特斯拉「自其（運輸包車）許可證獲批以來，既沒有申請也沒有獲得任何變更許可。」

特斯拉的自駕計程車。(tesla.com/robotaxi)