舊金山市議會批准169億預算 填補了赤字

舊金山批准了該市有史以來最大的預算，同時填補了6.4億美元的赤字。（本報檔案照）

舊金山 紀事報報導，舊金山市議會投票 通過了一項169億美元的預算協議，不僅填補了超過6.4億美元的赤字，還避免了勞工團體和非營利組織此前擔心的許多最痛苦的削減措施。

議會周二（21日）一致通過了這項支出計畫。此前近一個月，議員們就恢復2850多萬美元的社會服務資金進行了談判，其中包括愛滋病預防服務以及舊金山市立大學（City College）為低收入 學生提供現金補助的項目。

今年的預算談判明顯比最近幾個預算周期爭議要少得多，社區倡導者們將該市最終達成的兩年期預算協議視為服務提供者及其所服務的弱勢舊金山居民的勝利。

市議會預算委員會主席陳詩敏（Connie Chan）周二敦促同事們投票支持該方案，並感謝其他預算委員會成員在協商最終方案過程中所做的工作。

該協議保留了13億美元的現金儲備，其中包括為防範聯邦資金削減而預留的4億美元。此前，川普政府對食品援助和醫療保健項目的調整已對舊金山造成了沉重打擊。

據陳詩敏的立法助理伯克（Robyn Burke）稱，陳詩敏還撤銷了約20項擬議裁員計畫，其中包括311呼叫中心和Laguna Honda醫院的裁員。市長羅偉（Daniel Lurie）於4月開始裁減127名市政員工，但他的預算提案在很大程度上避免了進一步的大規模裁員。

「民眾預算聯盟」（People′s Budget Coalition）協調員齊格曼(Anya Worley-Ziegmann)此前曾向紀事報表示，最終達成的協議是近年來「最好的預算」之一。

羅偉在上周的市議會會議上發表講話時，也稱讚這一最終方案體現了「當我們齊心協力時所能實現的成果」。

周二的投票標誌著近年來首次有預算案獲得市議會11名成員的一致支持而通過。在陳詩敏於6月底宣布恢復部分資金後，針對預算中某些部分的談判仍在繼續。上周，市議員陳小焱（Chyanne Chen）宣布，她已為居住在擁擠單間公寓中的家庭爭取到了50項中長期住房補貼的資金。