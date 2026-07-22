迪士尼娛樂部門裁員 皮克斯工作室成重災區

圖為皮克斯動畫工作室園區。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 迪士尼啟動娛樂部門裁員，皮克斯工作室成為重災區。

迪士尼啟動娛樂部門裁員，皮克斯工作室成為重災區。 重點二： 此次調整主要波及製作與營運部門，規模未公開。

此次調整主要波及製作與營運部門，規模未公開。 重點三：皮克斯近年票房起伏大，先前也曾歷經大幅重整。

儘管「玩具總動員5」票房亮眼，設在灣區 的皮克斯動畫工作室（Pixar Animation Studios）似乎仍受到迪士尼 大規模裁員的重大衝擊，員工在21日上午收到通知。

舊金山 紀事報報導，迪士尼開始在其娛樂業務部門裁員數百人，位於艾姆瑞維爾（Emeryville）的皮克斯，成為公司電影部門裁員的重災區。迪士尼發言人表示，此次裁員涉及部分公司營運部門、ESPN、迪士尼娛樂電視以及公司旗下的各大工作室。

發言人稱：隨著行業的不斷發展，這些調整是持續評估公司資源管理和再投資方式的一部分。皮克斯否認了TheWrap網站關於約150名員工被裁的報導。知情人士透露，受影響的員工不到該動畫工作室員工總數的10%。由於公司尚未公開具體數字，該人士要求匿名。

迪士尼尚未透露皮克斯具體裁員人數。Variety報導，此次工作室部門裁員主要集中在皮克斯，且集中在製作和營運部門。此次裁員對皮克斯來說無疑是另一個打擊，Pixar是舊金山灣區最知名的創意雇主之一，大約兩年前曾裁減了約175個職位，約占當時員工總數的14%。

2024年那次重整是在迪士尼決定減少皮克斯原創串流影集的製作，並將重心轉向院線電影。儘管玩具總動員5票房表現強勁，但這次的裁員仍然發生。工作室估計，這部最新作品於6月19日上映，首周末全球票房收入約為3.12億美元，其中包括在美國和加拿大創下的1.6億美元票房紀錄。

但皮克斯在推出新角色和新故事時，票房表現一直不太穩定。皮克斯2025年上映的動畫電影艾利歐（Elio）首周末票房表現不佳，創下該工作室有史以來最糟糕的開映成績。而今年春季上映的原創動畫電影小飛俠（Hoppers）雖然獲得了不錯的評價，票房表現也較好，但並未達到皮克斯續集動畫的商業高度。

根據TheWrap報導，一位知情人士透露，小飛俠的票房表現不佳是導致這次裁員的部分原因。Variety報導，此次人員調整反映了皮克斯的製作量以及工作室目前正在進行的項目。近年來，迪士尼減少了電影和電視節目的製作數量，同時更加重視院線發行，以支持其串流媒體、消費品和主題樂園業務。

此次裁員是執行長達馬羅（Josh D′Amaro）領導下的整體重組計劃的一部分。達馬羅今年接下艾格（Bob Iger）的職位。迪士尼於4月啟動了另一輪裁員，涉及約1000人，涉及行銷、電視、ESPN、產品和技術團隊、工作室營運以及公司職能部門。當時，達馬羅告訴員工，隨著娛樂產業的變革，公司正在尋求一支更靈活、技術更嫻熟的員工隊伍。