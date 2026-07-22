前眾院議長裴洛西老公肇逃 若被定罪恐囚6個月

保羅裴洛西因納巴縣肇事逃逸被起訴。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 保羅裴洛西遭納巴縣檢方指控輕罪肇事逃逸與非法轉彎。

保羅裴洛西遭納巴縣檢方指控輕罪肇事逃逸與非法轉彎。 重點二： 檢方稱他7月3日撞停放車後未留資料即駕車離開。

檢方稱他7月3日撞停放車後未留資料即駕車離開。 重點三：若罪名成立，最高可判6個月監禁或1,000美元罰款。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，納巴縣地檢處已對前眾議院 議長南希裴洛西 （Nancy Pelosi）的丈夫保羅裴洛西（Paul Pelosi）提出輕罪肇事逃逸指控。檢方稱，本月早些時候，他在揚特維爾（Yountville）撞上一輛無人乘坐的停放車輛後駕車逃離。

地檢長海利（Allison Haley）宣布，該辦公室已對這位86歲的聖海倫娜（St. Helena）居民提起指控。檢方還指控裴洛西存在非法轉彎行為。

據檢方稱，此次碰撞事故發生於7月3日，地點在揚特維爾。檢方指控保羅撞上一輛無人駕駛的停放車輛後，未停車提供法律規定的必要信息便駕車離開。

保羅定於8月14日在納巴縣高等法院出庭。如果被定罪，他將面臨六個月監禁或1000美元罰款，或兩者並罰。

事故報導數日後，其家族發言人表示，保羅「已親自向車主致歉，並保證將對車輛損壞承擔責任」。

該發言人在一份聲明中表示，前眾議院議長裴洛西「不會就此事進一步置評」。

地檢長辦公室表示，該機構通常不會公布僅涉及財產損失的輕罪肇事逃逸案件的指控，但鑑於此案引發了公眾和媒體的廣泛關注，此次破例公布。

該辦公室還就外界可能提出的「為何未對保羅提出酒後駕駛指控」這一問題作出回應。

「地檢處負有道德義務，僅對那些基於現有證據能夠證明『排除合理懷疑』的指控提起訴訟，」該辦公室聲明，「本辦公室未收到任何表明被告酒後駕車的證據。」

地檢處表示，關於保羅駕駛資格的任何決定均由加州車管局（DMV）負責。檢方管轄權僅限於在保羅被定罪的情況下，請求法官將其禁止駕駛作為緩刑條件之一。

該辦公室還表示，在案件審理期間不會公布警員隨身攝像頭的錄像，稱此舉可能影響保羅獲得公平審判的權利。該辦公室表示，案件結案後可能會公布這些錄像。

地方檢察長辦公室表示，在案件審理期間，不打算公布更多信息。

保羅此前曾於2023年5月在揚特維爾發生車禍後被捕，並對酒後駕駛這一輕罪指控認罪。在該案中，他被判處五天監禁和三年緩刑。