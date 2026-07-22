金山馬拉松25日開跑 3.3萬人參與 多地封路

全程馬拉松跑者將跨越金門大橋，最後在海灣大橋下方衝線，完賽時間限制為6小時。（取自舊金山馬拉松官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 超過3萬3000名跑者將參與舊金山馬拉松及多場路跑。

超過3萬3000名跑者將參與舊金山馬拉松及多場路跑。 重點二： 全馬與前半馬已額滿，候補名單關閉，需求創新高。

全馬與前半馬已額滿，候補名單關閉，需求創新高。 重點三：賽事將引發多地封路，含海傍大道、漁人碼頭與金門公園。

超過3萬3000名跑者本周末將湧上舊金山 街頭，參加2026年舊金山馬拉松全長52哩的超級馬拉松及其他路跑賽事。

賽事總監阿布拉姆森（Lauri Abrahmsen）說：「舊金山馬拉松展現了這座城市無與倫比的美景。」

主辦方表示，今年參賽需求創下空前新高，多項賽事已達人數上限。全程馬拉松和前半程馬拉松均已額滿，候補名單也已關閉。後半程馬拉松、10公里和5公里賽事則仍有少量名額。

超級馬拉松選手將於7月25日周六晚間10時15分，在星空下展開52.4哩賽程。起點設於Embarcadero的哈利 布里奇斯廣場（Harry Bridges Plaza）。

參加26.2哩全程馬拉松的跑者隨後於7月26日周日黎明時分起跑，起點設於海傍大道與市場街交界處。

全程馬拉松跑者將跨越金門大橋，最後在海灣大橋下方衝線，完賽時間限制為六小時。比賽路線穿越舊金山多個最具代表性的地區。為確保跑者及觀眾安全，本周末海傍大道、漁人碼頭、金門公園及市內其他地區將實施臨時封路。

7月26日的主要交通影響包括：內河碼頭（The Embarcadero）：凌晨12時01分至下午3時，雙向禁止車輛通行；金門大橋：活動期間雙向車道全程維持開放。不過，觀景點（Vista Point）出口及停車場將於凌晨4時至上午10時關閉，大橋兩側人行道也將延後向行人和單車騎士開放。

漁人碼頭及碼頭區：傑佛遜街（Jefferson Street）和灣街／濱海大道（Bay Street/Marina Boulevard）西向車道，將於上午5時至10時30分全面封閉；列治文區、日落區及金門公園：第26大道、第27大道，以及橫貫大道（Transverse Drive）東西兩側的所有公園道路，預計於上午5時至中午出現大規模封路。

其他社區：海特區、米慎區和波特雷羅區等地將實施滾動封路，最晚持續至下午12時30分。需要南北向穿越市區的車輛應使用101號公路或280號州際公路，以免延誤。

2026年舊金山馬拉松全程馬拉松路線。（取自舊金山馬拉松官網）