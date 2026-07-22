嬰兒潮「財富大轉移」將到來 灣區成中心 可能重塑美國經濟

可能重塑美國經濟的巨額財富轉移時代即將到來，灣區將成中心。(取自聖荷西市府臉書)

所謂「財富大轉移」(Great Wealth Transfer)術語，引起許多關注和熱議，此一用語因市場研究公司「Cerulli Associates」在2024年發布報告而普及。大致思路是：在未來20年裡，隨著嬰兒潮世代逐漸步入晚年，他們將留下總計124兆美元資產，其中，105兆美元將留給子女，18兆美元將捐贈給慈善機構。

舊金山 紀事報報導，預計「嬰兒潮」世代將傳承財富，直至2048年。這筆巨額資產的轉移，極有可能引發廣泛連鎖反應，甚至可能重塑美國經濟格局，促使其圍繞著新一代財富持有者重新建構。

加州 ，特別是灣區 ，將成為這場財富轉移的中心。根據舊金山紀事報針對人口普查數據的分析，財富大轉移中的10兆至20兆美元，將來自加州居民，而灣區持有的資產在全州總額中、占了極大比率。

提到財富大轉移，民眾通常會聯想到億萬富翁階層。根據「Cerulli Associates」估算顯示，最富有2%的家庭，將占據財富轉移總額的一半以上。

然而，在未來數十年內，許多將要傳承資產的灣區家庭情況，更多是上班族家庭。他們在房價飆漲前購入房產，如今準備將這些房產增值收益中的至少一部分、儘管未必是那種世代累積的財富，傳承給下一代。

灣區的「財富大轉移」並非簡單的現金交易。許多人很大一部分淨資產，源自於一種非流動性資產(nonliquid asset)：他們的房屋。

根據美國人口普查局的一項調查，2023年加州由60歲以上人士擔任戶主的家庭，其淨資產中位數估計為63萬2000美元。此一數字幾乎是全美35萬2000美元的兩倍。灣區的財富水平更高，不僅擁有的億萬富翁數量居全球之首，而且房價極高並持續上漲。

加州的貧富差距也相當顯著。其中，財富占據全加州10%的家庭，加州家庭與全美家庭的淨資產相對接近，僅約1700美元。但在占據90%財富家庭，差距急劇拉大：加州家庭淨資產為440萬美元，而全美為260萬美元。加州頂端家庭財富急劇攀升，尤其是在灣區，埃里森(Ellison)、查克伯格(Zuckerberg)、喬布斯(Powell Jobs)與黃仁勳等名字，其財富位居金字塔最頂端。

隨著房價飆升，擁有房產已成為灣區財富成長的主要引擎。根據Zillow的估算，2000年舊金山都會區的房價中位數略低於30萬美元；而上個月，已達115萬美元，漲幅近300%。根據美國人口普查的調查數據，2023年灣區9縣60歲及以上房主的房屋總價值約為8500億美元；其中，房屋價值的中位數為90萬美元，平均值為120萬美元。

灣區的房屋價值中位數與平均值，均高於加州全州水準。加州對應數據分別為65萬美元與88.8萬美元，更是全美平均的3倍。

不過，淨資產過度集中於房產的狀況，可能會給處理遺產繼承的家庭帶來額外的複雜問題。遺產繼承是充滿壓力的過程，涉及稅收、法律糾紛、長期護理費用以及其他開支。各項費用可能會在遺產交付給預定繼承人之前，消耗部分金額。