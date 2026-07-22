屋崙擬開首家好市多 市議會批准協議
本月稍早，屋崙市議會批准一項與好市多(Costco)達成獨家談判協議，計畫在西屋崙開發該市首家好市多倉儲店。據市長芭芭拉李(Mayor Barbara Lee)在社交媒體發布貼文顯示，協議獲得全票通過。
「屋崙的大新聞！Costco正式距離開業又近了一步！」芭芭拉李在發文寫道。
「SFGATE」媒體報導，儘管7月7日市議會批准、推動專案進展，但要在前屋崙陸軍基地的「北門開發區」(North Gateway Development Area)開設Costco，仍需數年時間。這項獨家協議給予市政府與好市多零售商兩年的時間，達成最終交易，並可選擇延長最多一年。
由於前陸軍基地舊址存在環境污染問題，好市多的協議內容，將包括制定污染治理方案。與市長辦公室共同發起決議的市議員法夫(Carroll Fife)告訴SFGATE，在此階段，市府將聽取社區關於交通和環境影響的考量；若交易最終達成，還將與AC Transit(阿拉米達-康區柯士達縣公共交通系統)合作，調整線路以覆蓋該區域。
計畫始於去年秋天，當時舊金山房地產公司「Deca Cos.」向屋崙市府提議在該地塊開設好市多Costco倉儲商店。屋崙上一次考慮在該地塊建設好市多，是在2005年，但當時的談判最終破裂。
在屋崙開設好市多，不僅能為屋崙市帶來數百個新就業機會，還能為屋倫創造新的銷售稅收入。目前，屋崙居民必須開車前往聖利安住、列治文甚至到舊金山的好市多商店購物，代表銷售稅收入流向其他城市。根據市政報告，屋崙居民每年在好市多Costco的消費總額約為2.7億美元。
法夫表示，他的孩子們現在已經成年，但在撫養他們長大的過程中，去Costco購物是家生活中的常態，但經常是一項負擔，因為那些好市多商店，離屋崙住處太遠了。
市議會全票通過與好市多的獨家談判協議，授權市府與業者在2年內敲定最終交易，並可再延長最多1年，目標是在西屋崙開設首家Costco。 預定地點是前屋崙陸軍基地的北門開發區，但該地涉及環境污染問題，需先完成治理方案、社區意見蒐集與相關規劃，因此距離真正開業仍要數年。 若順利落成，屋崙可新增數百個工作機會並增加銷售稅收入，也可減少居民外流到其他城市消費；市府估計居民每年在好市多的消費約2.7億美元。
精華 FAQ
市議會全票通過與好市多的獨家談判協議，授權市府與業者在2年內敲定最終交易，並可再延長最多1年，目標是在西屋崙開設首家Costco。
預定地點是前屋崙陸軍基地的北門開發區，但該地涉及環境污染問題，需先完成治理方案、社區意見蒐集與相關規劃，因此距離真正開業仍要數年。
若順利落成，屋崙可新增數百個工作機會並增加銷售稅收入，也可減少居民外流到其他城市消費；市府估計居民每年在好市多的消費約2.7億美元。
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