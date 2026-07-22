屋崙擬開首家好市多 市議會批准協議

「屋崙的大新聞！Costco正式距離開業又近了一步！」屋崙市長芭芭拉李在社交媒體發文寫道。(取自市長芭芭拉李臉書)

本月稍早，屋崙 市議會批准一項與好市多 (Costco )達成獨家談判協議，計畫在西屋崙開發該市首家好市多倉儲店。據市長芭芭拉李(Mayor Barbara Lee)在社交媒體發布貼文顯示，協議獲得全票通過。

「屋崙的大新聞！Costco正式距離開業又近了一步！」芭芭拉李在發文寫道。

「SFGATE」媒體報導，儘管7月7日市議會批准、推動專案進展，但要在前屋崙陸軍基地的「北門開發區」(North Gateway Development Area)開設Costco，仍需數年時間。這項獨家協議給予市政府與好市多零售商兩年的時間，達成最終交易，並可選擇延長最多一年。

由於前陸軍基地舊址存在環境污染問題，好市多的協議內容，將包括制定污染治理方案。與市長辦公室共同發起決議的市議員法夫(Carroll Fife)告訴SFGATE，在此階段，市府將聽取社區關於交通和環境影響的考量；若交易最終達成，還將與AC Transit(阿拉米達-康區柯士達縣公共交通系統)合作，調整線路以覆蓋該區域。

計畫始於去年秋天，當時舊金山房地產公司「Deca Cos.」向屋崙市府提議在該地塊開設好市多Costco倉儲商店。屋崙上一次考慮在該地塊建設好市多，是在2005年，但當時的談判最終破裂。

在屋崙開設好市多，不僅能為屋崙市帶來數百個新就業機會，還能為屋倫創造新的銷售稅收入。目前，屋崙居民必須開車前往聖利安住、列治文甚至到舊金山的好市多商店購物，代表銷售稅收入流向其他城市。根據市政報告，屋崙居民每年在好市多Costco的消費總額約為2.7億美元。

法夫表示，他的孩子們現在已經成年，但在撫養他們長大的過程中，去Costco購物是家生活中的常態，但經常是一項負擔，因為那些好市多商店，離屋崙住處太遠了。