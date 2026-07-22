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灣區沃爾瑪肉類包金屬網防竊 網紅：歡迎來到加州

編譯廖宜怡／綜合報導
網紅「肉爸」上傳的影片顯示，加州一家沃爾瑪採取嚴厲措施防止肉類遭竊。（美聯社）
網紅「肉爸」上傳的影片顯示，加州一家沃爾瑪採取嚴厲措施防止肉類遭竊。（美聯社）

先是噴漆，然後是眼藥水，現在連牛絞肉都要上鎖。

加州郵報（California Post）報導，灣區一家沃爾瑪（Walmart）將防盜措施提升到一個新高度，他們將昂貴的牛排，甚至是牛絞肉，都包裝在金屬網中，以防扒手盜竊。

一位網名為「肉爸」（Meatdad）的網紅巴托森（Tony Bartleson）日前在社群媒體上傳了一段在某家沃爾瑪內拍攝的影片，影片顯示店內的牛排和牛絞肉全用金屬網包裝起來。巴托森分別拿起一塊售價近16美元一磅的肋眼牛排和一包3磅重的牛絞肉諷刺地說：「歡迎來到加州。」

巴托森表示，他對沃爾瑪的作法感到震驚。

巴托森說：「看到人們的基本食物被鎖在鐵籠裡，著實讓人難過。我希望，我們的生活能改善到不需要採取這種措施的水準：人們不必為了為生存而偷竊、商店不必鎖住糧食、每個人都有能力獲得他們需要的必需品。」

他還說：「我相信，大多數人都希望活在一個能以有尊嚴的方式獲得食物的世界裡。我希望大家能繼續朝著這個方向前進。」

這種非比尋常的保安措施在網路上引發了激烈的討論。

「因為有人會不付錢偷東西，我並不怪沃爾瑪這麼做。」

「如果你是個買東西會付錢的老實人，這有什麼關係呢，兄弟？」

「我不反對任何公司保護自己的商品，但人們似乎更同情小偷。當商品不斷被偷，就會推高價格。」

「這些牛肉沒有被鎖起來，只是被包上防盜裝置。」

不過，加州郵報表示，從巴托森的影片無法判斷他是在加州哪一家沃爾瑪購物，也無法確定這是單一分店的決定，還是全州範圍的政策。

精華 FAQ

  • 報導指出，店家是為了防止扒手偷竊，才把昂貴牛排甚至牛絞肉用金屬網包起來。此舉被視為更強硬的防盜措施，也顯示零售竊盜問題嚴重。

  • 網名為「肉爸」的巴托森在社群平台發布影片，拿起肋眼牛排與牛絞肉後諷刺說「歡迎來到加州」。他對食物被鎖住感到震驚，並希望社會不必再靠這種措施。

  • 網路留言呈現分歧，有人認為商家保護商品很合理，偷竊會推高價格；也有人認為若顧客都守法，這種防盜措施並無影響。整體反映社會對竊盜與零售防護的不同看法。

灣區 加州 沃爾瑪

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