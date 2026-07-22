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世界盃期間VTA運送23萬人 創紀錄

聖荷西訊
VTA在舊金山灣區舉辦的六場FIFA世界盃比賽中運送了23萬名乘客，創下單項賽事...
VTA在舊金山灣區舉辦的六場FIFA世界盃比賽中運送了23萬名乘客，創下單項賽事客運量新高。(VTA官網)

自上個月以來，聖塔克拉拉谷交通局（VTA）在舊金山灣區舉辦的六場FIFA世界盃比賽中運送了23萬名乘客，創下了有史以來單項賽事客運量新高。

聖荷西焦點（San Jose Spotlight）報導，這家公共交通機構還報告稱，6月25日巴拉圭對陣澳洲的比賽也創下了單場賽事客運量新高，當時近4.2萬名球迷乘坐公共交通往返於舊金山灣區體育場（世界盃期間聖塔克拉拉李維體育場的臨時名稱）。

VTA總經理兼首席執行官戈諾特（Carolyn Gonot）聲明：「這一成功表明，VTA已做好準備，為世界級盛事提供服務。」

在所有六場世界盃比賽期間，VTA增加了服務體育場的輕軌和公車線路的班次，同時暫時縮短了藍線和橙線的部分線路，以最大限度地提高運輸效率。VTA也安排列車運作至凌晨1時左右，並增加了乘務人員。

憑藉這些特殊的活動策略，VTA成功在不到兩小時內清空了聖塔克拉拉站的月台，確保瑞士隊與卡達隊之間的首場世界盃比賽順利進行。

在比賽期間，VTA還與灣區捷運(BART)和Caltrain等區域交通合作夥伴密切合作，在山景城站、密爾比達捷運站和聖荷西市中心增派了巴士。

BART和Caltrain在賽事期間的客流量也取得了顯著成長。BART報告稱，在聖塔克拉拉首場世界盃比賽當天，密爾比達站的客流量比上周六增長了160%，而Caltrain報告稱，比賽日的客流量也增加了20%。

VTA在新聞稿中強調，他們是「國際賽事和展示活動的重要交通合作夥伴」，並表示希望未來能夠繼續為灣區的大型活動提供支持。

儘管VTA在2月份的超級盃和今年夏天的世界盃期間都創下了客流量紀錄，但該機構預計到2027年將面臨1500萬美元的赤字。

VTA是灣區眾多公車機構之一，這些機構都在尋求從一項名為「連接灣區法案」（Connect Bay Area Act）的區域銷售稅提案中獲得可持續的資金來源。該提案將於11月進行投票表決。該提案建議在聖塔克拉拉縣增稅0.5%，預計2041年將為VTA籌集2.64億美元的資金。

精華 FAQ

  • VTA在舊金山灣區舉辦的6場FIFA世界盃比賽中，共運送23萬名乘客，創下該機構有史以來單項賽事客運量的新高，顯示大型活動運輸能力大幅提升。

  • 6月25日巴拉圭對陣澳洲的比賽創下單場新高，當時近4.2萬名球迷搭乘公共交通往返世界盃場館，成為VTA在本屆賽事中最亮眼的客運表現。

  • VTA在賽事期間加密輕軌與公車班次、延長至凌晨1時、增派人力，並與BART和Caltrain協調接駁；但機構預計到2027年仍將面臨1500萬美元赤字。

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