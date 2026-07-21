留學新制衝擊大 想長期留美應及早申請綠卡

移民律師建議，有意長期留美發展者，不宜長期依賴F-1或H-1B等非移民簽證，應及早規畫申請綠卡等移民身分。（示意圖取自pexels）

川普政府近日公布簽證 改革新規，擬取消沿用近半世紀的「依身分停留」（Duration of Status，D/S）制度，改採固定停留期限，預料將對F-1留學生帶來重大影響。移民 律師建議，有意長期留美發展者，也不宜長期依賴F-1或H-1B等非移民簽證，應及早規畫申請綠卡 等移民身分，以降低未來政策變動帶來的不確定性。

綠楓法律集團的移民律師陳啟耕指出，所有目前持有D/S身分的F-1學生都可能受到影響。受影響最大族群除攻讀博士、醫學院等修業超過四年的學生及使用OPT的畢業生外，還有依賴Day 1 CPT等方式延續留美身分的人士。

移民律師許俊良表示，這項新規也將可能影響學生的出國旅行、課程延期、OPT、STEM OPT、CPT、轉學、第二個學位及Day 1 CPT安排。因為新制可能限縮以相同學位層級延續學生身分的做法，原則上只能繼續攻讀更高教育層級課程。

許俊良指出，過去部分學生完成碩士學位後，可能會再就讀同層級課程、證書（Certificate）課程或轉往提供Day 1 CPT的學校，以延續學生身分；但依新規方向，這類做法未來可能不再適用。換言之，若學生已取得碩士學位，再就讀同層級的證書課程，恐無法作為延長停留的依據。而一開始就是以證書課程入學，完成後再上別的證書課程，也將可能受到限制。

此外，他也提到，新規也進一步收緊F-1學生轉學及更換專業的規定。大學及以下學生在入學第一學年內，原則上不得任意轉學或變更就讀目標；至於碩士、博士等研究所學生，在就學期間轉學或更換專業的限制則更為嚴格。

事實上除國際學生，外國媒體簽證（I 類）也將納入新的身分管理制度。原本採「Duration of Status（D/S）」停留方式的駐美外國媒體記者，未來入境後最長僅可停留八個月，屆時須離境重新入境，或向移民局申請延長身分。他認為，此舉勢必將增加媒體機構在人力調度、採訪安排及行政成本上的負擔。

陳啟耕說，新制度的核心目的在於讓政府能定期重新審查簽證持有人是否仍符合原本入境目的，例如媒體工作者是否持續從事新聞採訪，而F-1國際學生則是否確實持續就學。

對於新規未來是否可能遭司法挑戰甚至撤銷，陳啟耕表示，目前已有團體表態將提起訴訟，若法院認定規定違法，確實可能被推翻。不過，他提醒，學生及簽證持有人現階段仍應依照現行規定規畫，而非依賴外界對政策變化的猜測。他也建議，有意長期在美發展者，應及早規畫申請綠卡等永久居留身分，降低未來政策變動帶來的風險。不過若該新規未被推翻，預計於9月15日生效。