舊金山明星警員開車撞傷遊民 曾和羅偉同框

一名舊金山警局招聘官開車撞上遊民致重傷，車禍發生時肇事警員並非在執勤狀態；示意圖。（本報資料照片）

舊金山 一名警員20日(周一)上午在北灘駕車時，撞上一名無家可歸男子，導致對方重傷，目前情況危急。涉事警員曾多次出現在舊金山警察局的招募宣傳影片中。

據舊金山警局及警方消息人士，事故發生在警局中央分局後方的一條巷道。警員駕車轉彎時，撞到一名當時坐在或躺在地上的男子。一名消息人士表示，男子當時正在「尖叫和喊叫」。

消息人士確認，涉事警員為佩圖亞（Michael Petuya）。他是家族第三代舊金山警員，也是警局招募新警員宣傳活動中的人物之一。

舊金山警局發言人魯埃卡（Robert Rueca）證實事故，但未公布涉事警員姓名。警方表示，事故發生時該名警員已下班，正駕駛私人車輛行經卡德巷（Card Alley）與艾莫里巷（Emery Lane），其間撞傷該名男子。

魯埃卡表示，駕駛在事故發生後立即停車並聯絡緊急救援人員。其他警員隨後趕到現場，在舊金山消防局人員抵達前為傷者提供救助。救護人員將這名成年男子送院，目前情況危急。

這宗事故正由舊金山警察局交通碰撞調查組調查。

佩圖亞2015年加入舊金山警察局，截至周一尚未回應媒體置評要求。

在今年4月發布的一段警員招募影片中，佩圖亞表示，舊金山正在復甦，「餐廳回來了，人們也回來了，每天都能看到街道上擠滿人群。」

同月另一段影片中，佩圖亞在市政廳外訪問市長羅偉 （Daniel Lurie）。當時，警員及縣警員正在為兒童舉辦體育活動。羅偉在影片中表示，舊金山必須重建警隊人力，而且市府正在推進相關工作。「我們需要你們走上街頭，了解社區。」

影片最後，佩圖亞與羅偉一同喊出市長的標誌性口號：「舊金山，行動起來。」