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蘇沙利度市經理疑偷遊艇被捕 家人：她正經歷精神健康危機

編譯林思牧／綜合報導
福布斯（左二）在去年9月前曾任舊金山港務局局長約十年，圖為她服務舊金山市期間，參...
福布斯（左二）在去年9月前曾任舊金山港務局局長約十年，圖為她服務舊金山市期間，參加一項剪綵儀式。（美聯社）

蘇沙利度（Sausalito）剛上任沒幾天的市政經理福布斯（Elaine Forbes），因涉嫌竊盜遊艇被警方逮捕。家人指出她正經歷精神健康危機。

舊金山紀事報報導，福布斯曾是舊金山港務局局長。馬連縣監獄紀錄顯示，縣警局於上周六上午7時前，在蘇沙利度遊艇港逮捕了53歲的福布斯。

據警官亞佐利諾（Lt. Domenick Yazzolino）稱，馬連縣警局於上午6時剛過接到報警，稱有人在海濱製造噪音。亞佐利諾表示，警方在遊艇上發現了福布斯，當時她身處一艘66呎長的3層遊艇內，而這艘遊艇並非她所有。警方稱，遊艇內有空酒瓶，福布斯正在操控遊艇的控制裝置，「似乎正試圖偷走這艘船」。

監獄紀錄顯示，福布斯因涉嫌重罪入侵盜竊被捕，保釋金為5萬美元。亞佐利諾表示，截至周一上午，福布斯仍被拘留。在一份據稱是福布斯及其家人發表的聲明中，發言人辛格（Sam Singer）表示，福布斯正經歷精神健康危機，並請求人們不要基於有限的信息妄下結論。

蘇沙利度市在周日發布的聲明中證實了福布斯的被捕，並表示在她被捕前兩天，也就是周四舉行的市議會閉門會議上，她已被停職。「這對我們市政府工作人員和社區來說都是一個艱難的局面。由於縣警局正在對此進行調查，市政府不會對具體指控發表評論。預計市議會將在即將召開的市議會會議上討論下一步。」

蘇沙利度市議會雖稱福布斯上周事發前兩天已被停職，但20日下午市府網站仍將她列為市...
蘇沙利度市議會雖稱福布斯上周事發前兩天已被停職，但20日下午市府網站仍將她列為市政經理。(蘇沙利度市府網站)

福布斯於7月1日剛開始擔任市政經理一職。在此之前，她曾擔任舊金山港務局局長十年，期間她負責監督新冠疫情後海濱地區的復興工作，並推動了多項重大基建項目，以應對海平面上升帶來的脆弱性。

當她宣布將於2025年9月離任時，福布斯告訴港務委員會：「說實話，我該走了。我擔任執行局長已經九年了。這個職位看起來光鮮亮麗，但實際上大多數時候，這份工作一點也不光鮮。我累了，我想要一份員工人數少於280人的工作，我不想再管理一個港口了。」

「這並非一個容易的決定。我不得不主動離開，因為我需要做出改變，有時這真的很難，但這僅僅是因為這裡太好了，」她在港務局委員會會議上說道。

辛格分享的聲明中寫道：福布斯一生致力於公共服務，多年來與她共事的許多人都對她十分尊敬。隨著事實逐漸明朗，她將在未來幾個小時和幾天內獲得法律和醫療方面的諮詢，我們希望大家在這個極其艱難的時刻，對她和她的家人給予同情、耐心和尊重。

精華 FAQ

  • 她因涉嫌在蘇沙利度遊艇港闖入一艘非本人所有的66呎遊艇，並試圖操控船隻被捕，監獄紀錄顯示罪名為重罪入侵盜竊，保釋金為5萬美元。

  • 警方接獲海濱噪音報案後，在遊艇內發現福布斯身處船上，現場還有空酒瓶；她當時正在操作控制裝置，警方因此懷疑她意圖把船開走。

  • 福布斯家人透過聲明表示她正經歷精神健康危機，盼外界不要妄下結論；蘇沙利度市府則證實她已被停職，並表示將在市議會上討論後續處置。

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