灣區房地產市場持續強勁反彈 豪宅供不應求

舊金山曾經低迷的房地產市場已經遠去。根據房地產經紀公司Redfin的最新數據，這裡5月的房屋銷售中位數創下177萬美元的歷史新高；示意圖。(本報檔案照)

隨著周邊地區房價低迷，舊金山房地產 市場再次蓬勃發展。2026年上半年，舊金山的房價在疫情期間經歷了全美最嚴重的下跌之一，如今已持續強勁反彈。自年初以來，舊金山一些最頂級的社區引領了該地區的房價成長，人工智慧從業者和投資者競相爭奪數量迅速減少的房源。

舊金山紀事報報導，人工智慧產業創造的巨額財富並未刺激灣區 大部分地區的房屋銷售，至少目前還沒有。與美國其他地區一樣，灣區大部分地區在今年上半年都處於低迷狀態。這使得這些市場的買家比賣家擁有更大的議價能力，但也反映出裁員、高房價和不斷上漲的抵押貸款利率，使得很少有家庭能夠參與競價。

舊金山的一些周邊城市，低迷的局面已經開始緩和。房地產經紀人表示，舊金山的豪宅數量不足，導致其新晉富裕的人工智慧從業人員紛紛搶購附近的豪華住宅。

舊金山曾經低迷的房地產市場已經遠去。根據房地產經紀公司Redfin的最新數據，這裡5月的房屋銷售中位數創下177萬美元的歷史新高。太平洋高地（Pacific Heights）和諾伊谷（Noe Valley）等高端社區引領了這波熱潮，一些買家甚至出價高於標價七位數。

「人們覺得選擇永遠不夠，」Compass旗下房地產經紀人哈維尼(Nina Hatvany)說， 2026年上半年，她的團隊達成的交易量就超過了2025年全年，「每一套新上市的房產都迅速被搶購一空」。

舊金山房價居高不下的部分原因是豪宅銷售最為熱門。房地產掛牌公司Zillow估計，6月舊金山普通住宅（包括目前未掛牌出售的房產）的售價約為140萬美元，遠低於實際成交價。

購屋者搶購房產的速度遠超過賣家掛牌的速度，加劇了市場的競爭。佳士得國際地產Sereno的房地產經紀人賓寧斯(Arrian Binnings)表示，一些賣家可能在等待房價進一步上漲。但也有一些賣家別無選擇。

2026年的房地產市場與幾年前截然不同。雖然聖荷西和聖克拉拉的房價仍然遠高於2019年的水平，但已經開始回落。聖荷西的典型房價從去年12月到今年6月下跌了近5%，是灣區跌幅最大的地區之一。像都布林和佛利蒙這樣的通勤城市，在疫情期間湧入了大量遠距辦公人員，如今卻陷入困境。

「矽谷具有韌性，但這種韌性也是有限的，」EQ1房地產公司南灣分部的經紀人愛德華茲 (Nikki Edwards) 表示。

這些不利因素本應為購屋者的回歸創造條件，但許多賣家直到最近才開始降價，Tuscana Properties經紀人賈米森 (Sandy Jamison) 說，如今的購屋者願意為現代化且維護良好的房屋支付溢價。但許多房源屬於她所說的「混亂的中間地帶」--房子本身還不錯，但上次翻新已經是幾十年前的事了。