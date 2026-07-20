列治文區、金門公園周邊無預警停電近6小時 約9400戶受影響

上周六，舊金山列治文區和金門公園周邊社區發生計畫外停電，數千戶太平洋瓦電公司（PG&E）用戶斷電近六小時後，供電才恢復。（記者王子涵╱攝影）

上周六，舊金山 列治文區和金門公園周邊社區發生計畫外停電，數千戶太平洋瓦電公司（PG&E）用戶斷電近六小時後，供電才恢復。

PG&E表示，停電約於上午9時45分開始，影響約9400戶用戶。停電不僅干擾商家營運，還導致交通信號燈熄滅，再次引發外界對當地老化供電基礎設施可靠性的擔憂。

位於Geary大道的Joe’s Pharmacy藥房內，藥劑師貝斯蒂安（Tony Bastian）表示，停電影響了他向顧客提供重要醫療服務的能力。貝斯蒂安說：「我們需要建設新的基礎設施，這種情況令人無法接受。」

他說：「如果沒有電，我就無法提供社區服務，也無法提供我本應提供的醫療服務，這是不對的。」

附近商家則在停電期間想方設法繼續營業。在Cigarettes Cheaper商店，員工阿馬里（Aziz Amari）依靠現金交易和燭光繼續接待顧客。阿馬里說：「我們仍然為顧客服務，但只收現金。」由於冰櫃斷電，他也擔心店內商品蒙受損失。

他說：「冰淇淋一旦融化，就沒有人會買了。」

居民表示，在停電發生前曾看到疑似電力設備故障。沃爾特（Allyssa Walter）說，她在Anza街與16街附近看到一條電線冒出火花。

沃爾特說：「它一開始冒煙、迸出火花，火花落到地面上，接著毫無預警地爆炸，閃出一道強光。」

包括Park Presidio大道在內的多條主要道路沿線交通信號燈熄滅，停電也造成交通擁堵。

PG&E在聲明中表示：「工作人員在舊金山兩座變電站之間進行例行操作時，系統上的一個保護裝置被啟動，造成停電。最初約有9400戶列治文區及金門公園周邊用戶受到影響。」

周六早些時候，PG&E的停電通報系統曾錯誤顯示超過12萬戶用戶停電。該公司隨後表示，數字差異是系統故障所致。

PG&E表示，所有供電已於周六下午恢復。該公司正在調查此次停電的原因，以及16街與Anza街交會處出現電弧的電線是否與停電有關。