騷擾電話轟炸 電信業者提供攔截功能 華人親測有效

AT&T提供的Active Armor應用程式可減少騷擾電話。（AT&T公司網頁）

近來不少美國華人 飽受騷擾電話困擾，包括貸款 推銷、保險、房地產及各類機器人語音來電，幾乎天天都有陌生號碼打進手機。有華人實測發現，善用電信業者提供的垃圾電話攔截功能，搭配手機內置設定，可明顯減少騷擾來電。

加州的朱小姐表示，大約一個月前開始，她每天都會接到數通陌生電話。由於來電號碼都不同，她擔心是工作、醫院或孩子學校來電，因此偶爾接聽，後來才發現幾乎都是個人貸款推銷。即使沒有接電話，對方也經常留下近一分鐘的語音留言，聲稱她曾提出個人貸款申請，目前已符合最高幾萬美元貸款資格，希望她盡快回電了解融資方案。

「我根本沒有申請過個人貸款，也沒有向任何貸款公司留下資料。」朱小姐說，一天至少會接到三、四通，有時甚至更多，而且幾乎每次都是不同號碼，封鎖一個，隔天又換另一個號碼打來，讓她相當困擾。

洛杉磯 的董先生則表示，他接到的騷擾電話類型更加複雜，包括貸款、保險、房地產推銷及各類機器人語音來電。由於工作需要經常透過電話與客戶聯繫，他不敢輕易忽略陌生來電，只能逐一接聽或確認內容。然而，近來幾乎每天都有數十通騷擾電話，已嚴重影響工作與生活。他表示，最多的一周估計接到近400通騷擾電話，「電話一直響個不停，真的不堪其擾。」

不只華人有相同遭遇，社群平台Reddit近幾個月也有不少網友分享類似經歷。有網友表示，即使從未申請過貸款，仍天天接到推銷電話；從事自由工作的網友則說，每天五至十通陌生來電已嚴重影響工作，更有人一天收到二、三十通，即使不停封鎖號碼，對方仍不斷更換新號碼打來。

面對層出不窮的騷擾電話，身為AT&T用戶的朱小姐一開始也是逐一封鎖來電，但效果有限。後來，她依照網友分享的方法，下載AT&T提供的Active Armor應用程式，並開啟垃圾電話攔截功能，最近幾天明顯感覺騷擾電話減少。

聯邦貿易委員會（FTC）提醒，民眾若接到陌生推銷電話，不要因對方宣稱已獲預先核准貸款、提供優惠方案或要求確認個人資料而輕易相信，更不要在電話中提供社會安全號碼（SSN）、銀行帳戶、信用卡等敏感資訊。若確認為騷擾或詐騙來電，可直接封鎖號碼，並善用手機內置功能或電信業者提供的垃圾電話辨識與攔截服務，以降低騷擾。

騷擾電話留下語音留言，不少民眾反映，近來幾乎天天接到貸款推銷、保險及機器人語音等陌生來電，已經影響日常生活。（朱小姐提供）