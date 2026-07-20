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舊金山餐廳菜單用AI圖片 引發眾怒

記者王子涵／舊金山報導
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洛扎諾夫婦在櫥窗中張貼AI生成的菜品圖片後，事情迅速變得難以收拾。（Reddit...
洛扎諾夫婦在櫥窗中張貼AI生成的菜品圖片後，事情迅速變得難以收拾。（Reddit圖片）

第一次創業，尤其是在舊金山開餐廳，人們往往會學到無數教訓，例如意料之外的開支、許可審批延誤，以及冗長繁瑣的行政程序。但讓洛扎諾夫婦（Lozanos）完全沒有料到的是，他們貼在櫥窗上的幾張圖片，竟會招來當地居民如此強烈的怒火。

根據SFGATE報道，AJ和林賽·洛扎諾（Lyndsey Lozano）是一對來自馬連縣的夫婦，兩人共同創辦的Grind & Unwind餐廳於今年5月在海特街開業。林賽表示，他們接手的店面原為經營多年的亞洲融合餐廳兼酒吧Citrus Club，已於4月關閉。

Grind & Unwind採取全天候經營模式，白天供應咖啡、糕點和三明治，入夜後則轉為提供酒吧餐點和啤酒。這一概念結合了林賽經營小型烘焙坊及在咖啡店工作的經驗，也滿足了AJ開設酒吧的願望。目前，林賽製作的香蕉麵包和巧克力豆餅乾幾乎每天都會售罄。

然而，他們的營銷策略卻遠不如食物受歡迎。洛扎諾夫婦在櫥窗中張貼AI生成的菜品圖片後，事情迅速變得難以收拾。

Reddit上6月30日出現一篇題為「真美味，都是泔水」的貼文，獲得超過670個讚。貼文附有洛扎諾夫婦菜單展示牌的近距離照片。發文者評論道：「我猜，在店面菜單上使用AI圖片，恐怕和一家能夠在這個社區長期經營的小企業不太相稱。」

另一名網民寫道：「我寧願看到用100萬像素相機在燈箱裡拍出的爛照片，也不想看這些不知道是什麼玩意的AI垃圾。」

其他人則形容圖片中的佛卡夏麵包像「絲瓜絡」或「肺」，稱其中一杯「星冰樂」看起來像穿著「漁網襪」，還有人說手撕豬肉三明治上的涼拌包心菜，讓他們聯想到「最後生還者」中變異的蟲草菌。

林賽說：「這件事在海特街引起了不小的騷動。我想，這有好也有壞吧。但這樣的反應完全出乎我們意料。」

她表示，這張海報原本只是臨時使用。夫婦兩人在開餐廳的同時，還要照顧三名不滿五歲的孩子，一直忙得不可開交，甚至還沒來得及安裝正式招牌。

7月2日上午，林賽抵達餐廳時，發現店外的遮雨篷被人塗鴉，上面用紅色寫著一個她認為是「Seriously」（認真的嗎）的單詞。

她感到十分懊惱，AJ則深受打擊。林賽說：「我希望大家來我們的餐廳，但為什麼這件事會嚴重到讓人產生如此強烈的反應？它真的有糟糕到讓你非得把這種情緒付諸行動嗎？」

或許，社區一家老字號餐廳的突然消失，也讓這對夫婦難以獲得關係緊密的當地社區認可。Citrus Club已經營數十年，以價格實惠的麵食和創意雞尾酒聞名，長期受到居民歡迎。

7月6日，洛扎諾夫婦撤下了AI圖片展示牌。他們也重新粉刷遮蓋塗鴉，估計完成全部修復將花費超過700元。

精華 FAQ

  • 因為Grind & Unwind在櫥窗張貼AI生成的菜品圖片，被當地居民與網友認為不真實、很廉價，與社區中長期經營的小店形象不相符，因此引發大量批評與反感。

  • 網友認為圖片失真又怪異，把佛卡夏、星冰樂和豬肉三明治等拍得像絲瓜絡、肺、漁網襪，甚至像變異蟲草菌，直指這些圖像是「AI垃圾」。

  • 洛扎諾夫婦在7月6日撤下AI圖片展示牌，並重新粉刷遮蓋店外塗鴉。報導指出，完成全部修復預估將花費超過700元。

舊金山

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