連鎖超市Grocery Outlet 臉部辨識抓竊賊

灣區Grocery Outlet超市使用臉部辨識技術抓竊賊。（圖片／雷瑞萌提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Grocery Outlet在灣區多家門市部署人臉識別軟體。

Grocery Outlet在灣區多家門市部署人臉識別軟體。 重點二： 店家稱此技術用於防範日益嚴重的商店行竊。

店家稱此技術用於防範日益嚴重的商店行竊。 重點三：隱私團體警告蒐集面孔資料恐造成濫用與外洩風險。

舊金山 紀事報報導，總部位於艾姆瑞維爾的知名連鎖折扣超市Grocery Outlet，近期已悄悄在舊金山灣區 的多家門市部署「人臉識別軟體」。根據店家張貼的告示，此舉旨在打擊日益嚴重的商店行竊問題。

儘管目前尚不清楚已有多少家門市安裝了該軟體，但在快樂山和康柯德的門市入口處，均已發現宣告使用該技術的貼紙。此外，最先報導此消息的媒體《Mission Local》指出，舊金山至少也有兩家門市啟動了這項系統。

在東灣的兩家門市告示牌上寫著：「本著防範商店行竊之目的，店內正使用人臉比對軟體。」並引導消費者掃描QR Code，以閱讀該軟體營運商「SAFR Guard」的隱私權政策。

根據SAFR的隱私權政策，該公司會收集顧客進入商店時的面部圖像、安全監視器畫面，以及由各零售商 提供、關於已被懷疑涉嫌盜竊、暴力或其他違法行為之個案資訊。

該公司表示，他們建立了一個「觀察名單」，記錄過去在監控畫面中涉嫌犯罪的人員，並在這些人踏入合作門市時，即時向零售商發送警示通知。

全美各地的訴訟與報導指出，包括Macy′s、Rite Aid和Wegmans在內的部分門市都曾使用過這項技術。

雖然支持者堅稱該技術僅用於揪出店內的麻煩製造者，但隱私權活動人士對公共空間濫用此類強大生物識別設備的風險，提出了嚴正警告。

「為了進行這種監控，公司必須掃描每一個走進店裡的人的面孔。」電子前哨基金會（EFF）資深幕僚律師特魯希略（F. Mario Trujillo）說，「每當企業收集高度敏感的個人數據時，就存在數據被分享、洩露或隨後被政府扣押的風險。企業應該捫心自問：侵犯所有人的隱私，真的值得嗎？」

SAFR總裁雅克（Charisse Jacques）在接受採訪時表示，除非涉及法庭命令的特定情況，否則該公司不會與執法部門共享資訊。