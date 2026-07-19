我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

連鎖超市Grocery Outlet 臉部辨識抓竊賊

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區Grocery Outlet超市使用臉部辨識技術抓竊賊。（圖片／雷瑞萌提供）
灣區Grocery Outlet超市使用臉部辨識技術抓竊賊。（圖片／雷瑞萌提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Grocery Outlet在灣區多家門市部署人臉識別軟體。
  • 重點二：店家稱此技術用於防範日益嚴重的商店行竊。
  • 重點三：隱私團體警告蒐集面孔資料恐造成濫用與外洩風險。

舊金山紀事報報導，總部位於艾姆瑞維爾的知名連鎖折扣超市Grocery Outlet，近期已悄悄在舊金山灣區的多家門市部署「人臉識別軟體」。根據店家張貼的告示，此舉旨在打擊日益嚴重的商店行竊問題。

儘管目前尚不清楚已有多少家門市安裝了該軟體，但在快樂山和康柯德的門市入口處，均已發現宣告使用該技術的貼紙。此外，最先報導此消息的媒體《Mission Local》指出，舊金山至少也有兩家門市啟動了這項系統。

在東灣的兩家門市告示牌上寫著：「本著防範商店行竊之目的，店內正使用人臉比對軟體。」並引導消費者掃描QR Code，以閱讀該軟體營運商「SAFR Guard」的隱私權政策。

根據SAFR的隱私權政策，該公司會收集顧客進入商店時的面部圖像、安全監視器畫面，以及由各零售商提供、關於已被懷疑涉嫌盜竊、暴力或其他違法行為之個案資訊。

該公司表示，他們建立了一個「觀察名單」，記錄過去在監控畫面中涉嫌犯罪的人員，並在這些人踏入合作門市時，即時向零售商發送警示通知。

全美各地的訴訟與報導指出，包括Macy′s、Rite Aid和Wegmans在內的部分門市都曾使用過這項技術。

雖然支持者堅稱該技術僅用於揪出店內的麻煩製造者，但隱私權活動人士對公共空間濫用此類強大生物識別設備的風險，提出了嚴正警告。

「為了進行這種監控，公司必須掃描每一個走進店裡的人的面孔。」電子前哨基金會（EFF）資深幕僚律師特魯希略（F. Mario Trujillo）說，「每當企業收集高度敏感的個人數據時，就存在數據被分享、洩露或隨後被政府扣押的風險。企業應該捫心自問：侵犯所有人的隱私，真的值得嗎？」

SAFR總裁雅克（Charisse Jacques）在接受採訪時表示，除非涉及法庭命令的特定情況，否則該公司不會與執法部門共享資訊。

精華 FAQ

  • 店方表示，主要目的是因應日益嚴重的商店行竊問題，透過人臉比對軟體辨識可疑人士，並在其進入門市時即時提醒店家加強防範。

  • 依其隱私政策，系統會收集顧客進店時的臉部影像、監視器畫面，以及零售商提供的疑似盜竊或暴力個案資訊，建立觀察名單並發出警示。

  • EFF律師指出，企業若要用這類監控，就必須掃描每一位進店者的臉，可能導致敏感資料被分享、外洩或遭政府扣押，恐侵害大眾隱私。

零售商 舊金山 灣區

上一則

北灣列車擬設蓋瑟維爾車站 吸引葡萄酒之鄉的一日游遊客

下一則

舊金山辦公樓改建住宅掀熱潮 月底預計收到3個項目申請

延伸閱讀

無人機直播流向網路 舊金山警方科技執法掀隱私疑慮

無人機直播流向網路 舊金山警方科技執法掀隱私疑慮
沃爾瑪將在加州分店 廣設電動車充電站

沃爾瑪將在加州分店 廣設電動車充電站
53歲蠢賊入室盜竊竟自拍 照片成了逮捕證據

53歲蠢賊入室盜竊竟自拍 照片成了逮捕證據
紐約長島當局發警告：金條騙局專針對老人 誘騙購買黃金並竊取資產

紐約長島當局發警告：金條騙局專針對老人 誘騙購買黃金並竊取資產
OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞

OpenAI、Google賣AI模型給黑名單中企 美遏中政策爆漏洞

熱門新聞

加州州長紐森坦承，當年與里皮-吉布尼有染是個錯誤。（美聯社）

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

2026-07-16 18:18
對許多希望兼顧生活實用性與旅行自由度的消費者而言，小型廂型車改裝露營車正逐漸成為更經濟、靈活的新選項。（圖／受訪者金吉爾提供）

廂型車改裝露營車一車兩用 模組化露營車改裝市場擴大

2026-07-18 02:18
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在全國的Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗。（記者王子涵╱攝影）

炸雞柳返場Costco美食廣場 華人普遍好評：超越Popeyes

2026-07-15 21:42
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判刑、並須賠償逾1.58億美元。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-11 02:20

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌