連鎖超市Grocery Outlet 臉部辨識抓竊賊
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舊金山紀事報報導，總部位於艾姆瑞維爾的知名連鎖折扣超市Grocery Outlet，近期已悄悄在舊金山灣區的多家門市部署「人臉識別軟體」。根據店家張貼的告示，此舉旨在打擊日益嚴重的商店行竊問題。
儘管目前尚不清楚已有多少家門市安裝了該軟體，但在快樂山和康柯德的門市入口處，均已發現宣告使用該技術的貼紙。此外，最先報導此消息的媒體《Mission Local》指出，舊金山至少也有兩家門市啟動了這項系統。
在東灣的兩家門市告示牌上寫著：「本著防範商店行竊之目的，店內正使用人臉比對軟體。」並引導消費者掃描QR Code，以閱讀該軟體營運商「SAFR Guard」的隱私權政策。
根據SAFR的隱私權政策，該公司會收集顧客進入商店時的面部圖像、安全監視器畫面，以及由各零售商提供、關於已被懷疑涉嫌盜竊、暴力或其他違法行為之個案資訊。
該公司表示，他們建立了一個「觀察名單」，記錄過去在監控畫面中涉嫌犯罪的人員，並在這些人踏入合作門市時，即時向零售商發送警示通知。
全美各地的訴訟與報導指出，包括Macy′s、Rite Aid和Wegmans在內的部分門市都曾使用過這項技術。
雖然支持者堅稱該技術僅用於揪出店內的麻煩製造者，但隱私權活動人士對公共空間濫用此類強大生物識別設備的風險，提出了嚴正警告。
「為了進行這種監控，公司必須掃描每一個走進店裡的人的面孔。」電子前哨基金會（EFF）資深幕僚律師特魯希略（F. Mario Trujillo）說，「每當企業收集高度敏感的個人數據時，就存在數據被分享、洩露或隨後被政府扣押的風險。企業應該捫心自問：侵犯所有人的隱私，真的值得嗎？」
SAFR總裁雅克（Charisse Jacques）在接受採訪時表示，除非涉及法庭命令的特定情況，否則該公司不會與執法部門共享資訊。
店方表示，主要目的是因應日益嚴重的商店行竊問題，透過人臉比對軟體辨識可疑人士，並在其進入門市時即時提醒店家加強防範。 依其隱私政策，系統會收集顧客進店時的臉部影像、監視器畫面，以及零售商提供的疑似盜竊或暴力個案資訊，建立觀察名單並發出警示。 EFF律師指出，企業若要用這類監控，就必須掃描每一位進店者的臉，可能導致敏感資料被分享、外洩或遭政府扣押，恐侵害大眾隱私。
精華 FAQ
店方表示，主要目的是因應日益嚴重的商店行竊問題，透過人臉比對軟體辨識可疑人士，並在其進入門市時即時提醒店家加強防範。
依其隱私政策，系統會收集顧客進店時的臉部影像、監視器畫面，以及零售商提供的疑似盜竊或暴力個案資訊，建立觀察名單並發出警示。
EFF律師指出，企業若要用這類監控，就必須掃描每一位進店者的臉，可能導致敏感資料被分享、外洩或遭政府扣押，恐侵害大眾隱私。
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