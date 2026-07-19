更多城市引入自駕計程車 棘手問題變多 運營商頭痛

自駕計程車乘客在車內打瞌睡、打翻飲料、掉落食物、嘔吐、突發醫療需求等，引發一連串緊急911報警，種種棘手問題正變得越來越難以忽視。（本報檔案照）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 自駕計程車擴張到更多城市，暴露乘客失控與清潔維護難題。

自駕計程車擴張到更多城市，暴露乘客失控與清潔維護難題。 重點二： 車內無人類司機時，昏睡或急症乘客常需遠端與急救介入。

車內無人類司機時，昏睡或急症乘客常需遠端與急救介入。 重點三：車輛故障、停電與乘客疏失，都可能讓運營商與城市頭痛。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，隨著Alphabet公司和特斯拉 （Tesla ）等企業將自駕 計程車（robotaxi）引入更多城市，為難以預測的人類提供服務所帶來的種種棘手問題正變得越來越難以忽視。乘客會在車內打瞌睡、打翻飲料、掉落食物、嘔吐、突發醫療緊急情況，甚至至少有兩起案例中，乘客在車內分娩。他們踉踉蹌蹌地走出車輛卻忘記關門，迫使運營商不得不支付費用，讓附近的零工來幫忙關門。

如果疲憊或醉酒的乘客在傳統計程車或網約車中睡著，司機可以大聲呼喊或搖醒他們。但在自駕計程車中卻並非如此。遠程助理會通過車內揚聲器嘗試與乘客對話，並通過車內攝像頭查看乘客狀況。但如果得不到回應，公司規程通常要求他們撥打911。而急救人員不得不做好最壞的打算。

對於相關城市而言，自駕計程車還可能引發其他需要人工干預的問題。去年12月，舊金山發生大範圍停電，導致60多輛Waymo自動駕駛汽車在市內街道上癱瘓，有些甚至阻礙了急救人員的通行，最終不得不將其移走。

自駕計程車的推廣有時就像一場大規模的社會實驗，既在測試技術，也在考驗人們。

Alphabet旗下的Waymo、亞馬遜公司旗下的Zoox以及特斯拉都不得不設計措施，以防止乘客在沒有人類司機監督的情況下破壞車輛。例如，特斯拉對食物潑灑或嚴重汙漬等汙損向用戶收取50美元；吸菸或留下生物廢棄物則需支付150美元。這些車內都裝有攝像頭，進行清潔度、異常活動或違規行為核查。

Waymo還擁有一支駐美國的專業團隊，專門負責在突發事件中與急救人員協調。遇到醫療緊急情況的乘客可以直接撥打911，或通過車載平板電腦聯繫Waymo的遠程支持人員。Zoox的乘客可以按下位於頭頂、屏幕上或應用程式中的「緊急呼叫」（emergency call）按鈕，與客服代表取得聯繫，該代表將在必要時聯繫急救人員。