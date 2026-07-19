請願者推動… 阿拉米達縣、屋崙市邁向最低時薪30元
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經過多月收集簽名，阿拉米達縣可能很快擁有全美最高的最低時薪30美元。
舊金山標準（San Francisco Standard）報導，請願者和各進步派組織的代表們努力爭取的這項將最低時薪調高至30美元的提案，已收集到足夠簽名符合放上選票的資格，目前正在接受阿拉米達縣的簽名驗證程序。
報導指出，這項提案只會影響到阿拉米達縣轄區（unincorporated area，也稱非建制區），這些地區的就業人口不到全縣人口的4%。事實上，請願者也準備在下周向屋崙市府提交一份相同內容的提案，屋崙市議會計畫在9月夏季休會結束後，再決定是否將該提案交由選民投票，或是直接通過。
全國倡議組織「公平薪資」（One Fair Wage）主席賈亞拉曼（Saru Jayaraman）表示，她正在與阿拉米達縣其他城市，包括柏克萊、佛利蒙和艾姆瑞維爾（Emeryville）的官員們展開談判，希望這些城市能採納阿拉米達縣的新薪資措施，或是推出自己的新地方薪資措施。
這項措施將強制分階段提高勞工最低時薪。到2030年，所有雇員超過100人且年收入超過10億美元的企業，都必須採用最低時薪30美元的薪資標準，雇員人數只有25人或少於25人的企業可延至2037年實施。
無論這項措施何時獲得通過，調薪時間表都將維持不變。因此，如果屋崙在2028年11月選舉中通過這項提案，大型企業將只有一年多的時間來達到這項要求。
本身居住在屋崙的賈亞拉曼數十年來一直致力提高勞工最低時薪，並在2010年代積極推動爭取最低時薪15美元的運動。她表示，30美元時薪現在聽起來或許遙不可及，但15美元時薪也曾被認為不可能。
事實上，灣區最低時薪目前接近20美元，有些地區已高於這個數字，但仍然不足以讓居民維持生計，尤其是對必須養家活口的人來說。因此，這項運動希望能讓灣區成為新一波提高最低時薪的起點。
賈亞拉曼說：「灣區是全美生活成本最高的地區之一，造成全美收入不平等的億萬富豪就住在我們身邊。因此，如果要解決收入不平等和住房可負擔性危機，我們認為應該從我們自家門口開始。」
該提案已收集到足夠簽名，符合放上選票的資格，目前正由阿拉米達縣進行簽名驗證。若驗證通過，後續將進入選民投票或地方政府審議程序。 到2030年，雇員超過100人且年收入超過10億美元的企業，必須採用30美元最低時薪；雇員25人或以下的小型企業則可延至2037年實施。 推動者認為灣區生活成本全美最高之一，現行接近20美元的最低時薪仍不足以維生，因此應從當地先行改革，作為對抗收入不平等與住房負擔危機的起點。
精華 FAQ
該提案已收集到足夠簽名，符合放上選票的資格，目前正由阿拉米達縣進行簽名驗證。若驗證通過，後續將進入選民投票或地方政府審議程序。
到2030年，雇員超過100人且年收入超過10億美元的企業，必須採用30美元最低時薪；雇員25人或以下的小型企業則可延至2037年實施。
推動者認為灣區生活成本全美最高之一，現行接近20美元的最低時薪仍不足以維生，因此應從當地先行改革，作為對抗收入不平等與住房負擔危機的起點。
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