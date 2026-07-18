舊金山遊艇傾覆事件 視頻顯示始於一股濃煙 已尋獲1失蹤者遺體

49呎長的瓦列爾號周四在惡魔島附近海域之間沉沒，事故原因仍為謎。（本報檔案照）

舊金山 警察局水警隊周五發布，在舊金山灣附近海域找到了本周早些時候沉沒的49呎遊艇瓦列爾號（Volare）的殘骸。目前，水警隊正在使用遙控潛水器對殘骸進行評估。

舊金山警察局水警隊使用船載聲吶、遙控潛水器對沉船殘骸進行定位、評估。（舊金山警察局提供）

此外，三名失蹤者其中一具遺體已尋獲。舊金山紀事報則報導，周四（16日）查閱的視頻及目擊者陳述顯示，瓦列爾號事故起因是一股濃煙突然噴出，並在水面上飄出一道長長的煙痕。不到兩分鐘，隨著船體沉入海灣，煙霧便消失了。

自周二沉船事件以來，水警隊一直在使用船載聲吶來定位該船。目前，除了使用遙控潛水器對殘骸進行評估，舊金山警察局正與合作機構合作，評估各種打撈方案，以確定打撈瓦列爾號殘骸是否安全可行。

舊金山警察局發布，沉船影像和原船對照圖。（舊金山警察局提供）

周四接手沉船原因調查的舊金山警察局官員表示，在將瓦列爾號打撈出水之前，可能無法確定其沉沒原因。這是一項複雜且耗資巨大的任務，首先，調查人員必須定位該船，分析其結構完整性，並尋找一家公司負責打撈。

美國海岸巡防隊（U.S. Coast Guard）官員推測，該船周二下午從天使島（Angel Island）駛往舊金山途中，可能被巨浪吞沒。

太平洋高地（Pacific Heights）一處住宅窗戶拍攝的畫面顯示，周二下午3時32分起，瓦列爾號便開始冒出滾滾濃煙，這與官員們稱收到首通求救信號的時間大致吻合。一段發布在Instagram上的視頻由一名在岸邊釣魚的男子拍攝，畫面中可見一縷薄煙橫亙水面。

來自阿拉米達的商業漁民蒙托亞（Mike Montoya）當時正駕駛著一艘22呎長的Boston Whaler號，在距離事發地約2哩處，他看到船上冒出了一道長達半哩的煙柱。另一位最早抵達現場的救援人員、Bass-Tub號船長安芬森（Aaron Anfinson）最初發現瓦列爾號時，以為船上著火了。兩人均未看到明火。

根據公開記錄和採訪，船主兼船長博伊薩（John Boisa）曾是一名海軍軍官。當天早些時候，博伊薩駕駛Volare載著19名乘客駛過金門大橋，隨後前往天使島，並在那裡停留了一個下午。在返回舊金山的途中，距離惡魔島（Alcatraz）西海岸約1.5哩處，船隻遭遇了險情。

包括蒙托亞在內的資深船員表示，瓦列爾號本應完全有能力在下午海灣波濤洶湧的海面上航行，絕不可能被一浪打翻。

當蒙托亞趕到船邊時，船體已向左舷側傾斜。倖存者們緊緊抓著右舷護欄和頂篷。還有人死死抓住了一名停下來施救的滑翔衝浪者的衝浪板。 安芬森和Bass-Tub號上的其他乘客將梯子放進水中，並分發了救生衣。在他們救起那些緊抓船身的乘客後，瓦列爾號在水中重新恢復了直立狀態，隨後迅速沉沒了。

周四下午，水警隊在金銀島（Treasure Island）附近的水域打撈出58歲的馬德魯加（Tondra Miller Madruga）的遺體。目前還有兩名失蹤乘客。

舊金山警察局將繼續調查沉船原因，並繼續搜尋其他失蹤者。