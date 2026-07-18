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EDD報告 灣區6月減3800個職位 舊金山逆勢增

編譯林思牧／綜合報導
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矽谷聯合創投總裁漢考克說︰「我們正處於成長緩慢甚至停滯的時期。」(jointve...
矽谷聯合創投總裁漢考克說︰「我們正處於成長緩慢甚至停滯的時期。」(jointventure.org)

最新報告顯示，灣區加州整體6月均出現就業人數流失。儘管面臨裁員，灣區就業總數在過去一年間仍有成長。

聖荷西信使報報導，加州就業發展廳EDD於17日上午發布的報告，代表這是連續第二個月出現失業潮。經過季節性因素調整後，舊金山灣區上月減少了3800個工作崗位，加州整體減少了2900個。

「我們正處於成長緩慢甚至停滯的時期，」位於聖荷西的智庫「矽谷聯合創投公司」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說。

6月份，南灣地區減少了3300個工作崗位，東灣地區減少了1900個。舊金山-聖馬刁地區是主要的亮點，新增了1500個工作機會。

EDD的報告指出，北灣地區蘇諾瑪縣新增200個工作崗位，納巴縣就業總數保持不變，馬連縣減少100個崗位，蘇拉諾縣減少200個職位。BMO銀行資本市場首席美國經濟學家安德森（Scott Anderson）說：「灣區和加州勞動力市場的強勁勢頭越來越難以捉摸。灣區已連續兩個月出現淨就業崗位流失，削弱了今年早些時候令人鼓舞的復甦跡象。」

加州就業成長最強勁的地區是洛杉磯縣，EDD數據顯示，該縣6月新增就業2300個。根據EDD的報告，加州已連續兩個月出現就業機會流失，並且在過去五個月中有三個月就業人數減少。5月份，加州就業機會減少了 1萬5600個。

「如果不是醫療服務、私立學校和教育行業的就業成長，加州的就業損失會更大，」莫里斯律師事務所（Duane Morris）的就業律師、加州就業發展廳前廳長伯尼克（Michael Bernick）指出，自2022年以來，醫療保健產業一直是加州就業成長的穩定來源。

就加州整體而言，醫療服務業的持續強勁成長已無法掩蓋其他大多數經濟部門的淨就業損失，」安德森說，「加州政府、建築、貿易和運輸以及專業和商業服務行業的淨就業損失尤其顯著。」

精華 FAQ

  • 經季節性調整後，灣區6月減少了3800個工作崗位，已是連續第2個月出現淨就業流失，顯示區域勞動市場仍偏弱。

  • 南灣6月減少3300個工作，東灣減少1900個；相對地，舊金山-聖馬刁地區新增1500個職位，是灣區最明顯的亮點。

  • 加州6月減少2900個職位，且近5個月有3個月下滑；醫療服務、私立學校與教育業提供支撐，但政府、建築、貿易運輸及專業商業服務仍出現明顯流失。

灣區 舊金山 加州

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