財務困境 灣區3高校被認證機構列入警告名單

認證機構WASC高等院校委員會將灣區三所高校列入「警告」名單，理由主要為持續運營赤字及財務缺乏可持續性。（取自Pexels）

舊金山 紀事報報導，作為高校在招生和維持運營方面面臨巨大困境的最新跡象，今年有三所灣區 高校被認證機構列入「警告」名單，包括位於聖拉菲（San Rafael）的加州 多明尼加大學（Dominican University of California）和位於莫拉卡（Moraga）的聖瑪麗社區大學（St. Mary′s College），這兩所學校本月收到了這一噩耗。第三所學校，位於舊金山的藝術大學（Academy of Art University），則於今年2月被列入警告名單。

它們均屬於目前被西部學校與學院委員會（WASC）的高等院校委員會列入認證警告名單的五所加州高校之一，該委員會負責認證該州178所四年制院校。

多明尼加大學和聖瑪麗社區大學均為私立、非營利性的天主教院校，因「持續的運營赤字危及院校的財務可持續性」而受到處罰。

營利性的藝術大學則因未能提供「切合實際的、基於多種情景的多年期財務計畫」，且學生未能「及時」完成學業而受到指責。認證機構還表示，該藝術學院需要更好地確保在財務問題上進行「公開、誠實的溝通」。

上述各校目前仍保持認證資格，這意味著儘管受到制裁，它們仍保留了運營、但被列入警告名單意味著，每所學校均未能滿足學校長期保持認證資格所需的至少一項標準。

認證機構給予各院校兩年時間來整改問題，具體措施包括使支出與收入更好地保持平衡；就藝術大學而言，還需更好地幫助學生按時畢業。若某所學校未能做到這一點，WASC將撤銷其認證資格。

自2021年以來，多明尼加大學的本科生入學人數下降了近12%，相當於約150名全日制學生。今年本科生學費為5萬4441美元，但幾乎所有學生都獲得了可觀的經濟援助；在海灣對岸的聖瑪麗社區大學，同期本科生入學人數下降了近10%，相當於約200名學生。

藝術大學的問題則更為嚴重，WASC指出，該校不僅未能滿足財務要求，還違反了學生必須在按時完成學位方面取得「合理進展」的要求。

由於受到警告處分，每所院校均被要求明確，若學校被迫關閉，學生可轉往何處完成學業。