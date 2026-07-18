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DNA成鐵證 舊金山縣前副警長涉監獄性侵遭控2重罪

記者李怡/舊金山報導
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舊金山地檢長謝安宜17日宣布，起訴34歲的前舊金山縣警長辦公室副警長達蒙．瓊斯，...
舊金山地檢長謝安宜17日宣布，起訴34歲的前舊金山縣警長辦公室副警長達蒙．瓊斯，涉嫌在縣立監獄性侵一名收容者（美聯社）

舊金山地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）17日宣布，34歲的前舊金山縣警長辦公室副警長達蒙．瓊斯（Damon Jones），涉嫌在舊金山第二號縣立監獄性侵一名跨性別女性收容者，並威脅對方不得報案，已遭檢方依兩項重罪正式起訴。法院將另行安排其首次出庭日期。

檢方指出，瓊斯被控在擔任公共羈押設施執法人員期間，與受羈押成年人發生性行為，另涉嫌恐嚇、勸阻被害人向警方報案，兩項均為重罪。

根據法院文件，案發於2025年9月11日。當時被害人是一名收容於第二號縣立監獄A Pod的跨性別女性。瓊斯涉嫌主動接近被害人，要求她跟隨自己前往監獄健身房。監視器畫面顯示，兩人一同穿過監獄走廊進入健身房，隨後又一起走進一間廁所隔間。

不到兩分鐘後，被害人獨自走出廁所，隨即從襪子中取出一個塑膠袋，將口中的液體吐入袋內。隨後瓊斯離開廁所，並將被害人帶回A Pod。

法院文件指出，被害人向調查人員表示，在廁所內，瓊斯要求她替自己口交，她因害怕而照做。事後她刻意將部分精液保留在口中，並吐入塑膠袋保存證據，之後交給自己的律師。律師將證物送往犯罪實驗室，舊金山警察局（SFPD）取得證物後進行DNA鑑定，結果與瓊斯的DNA完全吻合，成為本案重要證據。

被害人並向警方表示，事件結束後，瓊斯警告她閉嘴，聲稱「沒有人會相信妳」，並威脅若她向任何人透露，就會把她送到F Pod，一個讓她更沒有安全感的監區，因此感到十分害怕與受威脅。

精華 FAQ

  • 檢方指控瓊斯在執勤期間與受羈押成年人發生性行為，另涉嫌以威脅方式勸阻被害人報案，兩項都被列為重罪，並已正式起訴。

  • 被害人將口中保存的精液交給律師，再送交犯罪實驗室與警方鑑定，結果顯示DNA與瓊斯完全吻合；同時監視器也拍到兩人同行進入健身房與廁所。

  • 她表示瓊斯事後警告她不要多說，並稱沒有人會相信她，還威脅若向外透露就把她送到更不安全的F Pod，因此她感到極度害怕與受威脅。

跨性別 舊金山

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