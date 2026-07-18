DNA成鐵證 舊金山縣前副警長涉監獄性侵遭控2重罪

舊金山地檢長謝安宜17日宣布，起訴34歲的前舊金山縣警長辦公室副警長達蒙．瓊斯，涉嫌在縣立監獄性侵一名收容者（美聯社）

舊金山 地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins）17日宣布，34歲的前舊金山縣警長辦公室副警長達蒙．瓊斯（Damon Jones），涉嫌在舊金山第二號縣立監獄性侵一名跨性別 女性收容者，並威脅對方不得報案，已遭檢方依兩項重罪正式起訴。法院將另行安排其首次出庭日期。

檢方指出，瓊斯被控在擔任公共羈押設施執法人員期間，與受羈押成年人發生性行為，另涉嫌恐嚇、勸阻被害人向警方報案，兩項均為重罪。

根據法院文件，案發於2025年9月11日。當時被害人是一名收容於第二號縣立監獄A Pod的跨性別女性。瓊斯涉嫌主動接近被害人，要求她跟隨自己前往監獄健身房。監視器畫面顯示，兩人一同穿過監獄走廊進入健身房，隨後又一起走進一間廁所隔間。

不到兩分鐘後，被害人獨自走出廁所，隨即從襪子中取出一個塑膠袋，將口中的液體吐入袋內。隨後瓊斯離開廁所，並將被害人帶回A Pod。

法院文件指出，被害人向調查人員表示，在廁所內，瓊斯要求她替自己口交，她因害怕而照做。事後她刻意將部分精液保留在口中，並吐入塑膠袋保存證據，之後交給自己的律師。律師將證物送往犯罪實驗室，舊金山警察局（SFPD）取得證物後進行DNA鑑定，結果與瓊斯的DNA完全吻合，成為本案重要證據。

被害人並向警方表示，事件結束後，瓊斯警告她閉嘴，聲稱「沒有人會相信妳」，並威脅若她向任何人透露，就會把她送到F Pod，一個讓她更沒有安全感的監區，因此感到十分害怕與受威脅。