國防新創公司選德州建造船廠 「永恆加州」失32億合約

永恆加州為計畫在蘇拉諾縣建造的濱水造船廠招攬大型工業租戶的努力已經告吹。(永恆加州官網)

AI摘要 文章摘要整理： 國防新創Saronic Technologies決定將32億元自動化造船廠設在德州，讓永恆加州在蘇拉諾縣招商受挫，也衝擊其新城市與造船業復興願景。

國防新創公司Saronic Technologies最終選擇在德州 設立造船廠，「永恆加州 」（California Forever）因而失去32億元的造船廠合約。

舊金山 紀事報報導，永恆加州為計畫在蘇拉諾縣建造的濱水造船廠招攬大型工業租戶的努力已經告吹，這對這項雄心勃勃但備受關注的億萬富翁支持計畫來說，無疑是一次重大打擊。這項計畫旨在在數千英畝的農田上建造一座全新的城市。

據多位知情人士透露，國防新創公司Saronic Technologies，一家設計和建造無人駕駛船舶的公司，最終選擇了德州，而非加州蘇拉諾縣，用於其價值32億元的阿爾法港（Port Alpha）自動化造船廠項目。

這項消息使加州永續發展公司失去了引以為傲的潛在租戶，該公司曾以此證明其備受爭議的開發案有望成為美國造船業復興的基石。儘管支持者表示尋找大型商業租戶的工作遠未結束，但這項挫折對於這項旨在打造新城市的宏偉計畫仍然至關重要。

紀事報聯繫了Saronic Technologies科技公司和德州州長艾伯特（Greg Abbott）的辦公室尋求置評，但在發稿前尚未收到回應。16日上午，開發商和加州工會在永恆加州網站上發表聯合聲明稱，好消息是加州在17個州中，輕鬆拿下最佳地塊獎，並且成為一萬個就業機會的兩個最終候選地之一。

他們表示，蘇拉諾造船廠的選址面積超過了Saronic Technologies要求的1500畝，並擁有「直通西海岸太平洋的深水航道、龐大且技術嫻熟的區域勞動力」以及「毗鄰世界一流研究機構和矽谷」等諸多優勢。

計畫的支持者表示，造船廠計畫預計將為蘇拉諾縣吸引約2150億元的建設投資，同時有助於緩解該地區近期的失業問題，並解決住房負擔能力挑戰。

但對於總部位於德州奧斯汀的Saronic造船廠而言，德州已成為其最有力的競爭者。今年6月，德州官員批准了一項2.11億元的稅收減免方案，旨在說服該公司將計畫選址在布朗斯維爾港（Port Brownsville），港口透過一條航道與墨西哥灣相連。