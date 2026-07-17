我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普控介入2020大選 中國大使館：從未也不會干預

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館 串起百年華人記憶

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住」。（記者李怡╱攝...
沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住」。（記者李怡╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

沈籽蘇在矽谷打造海外旗袍文化紀念館，透過收藏老旗袍、龍鳳褂與香雲紗，保存海外華人家族記憶，也以旗袍文化月推動傳承與跨文化交流。

在人工智慧、科技創新成為矽谷代名詞的今天，由第一代華裔移民女性沈籽蘇打造的灣區「旗袍文化紀念館」卻收藏著另一種跨越時空的文化資產，一件件民國時期的老旗袍、一針一線的手工刺繡、一套套龍鳳褂與香雲紗服飾。它們記錄的不只是中國服飾的演變，更承載著海外華人的家族記憶與文化根脈。

對舊金山國際旗袍文化月發起人沈籽蘇（Sunny Shen）而言，她創立海外旗袍文化紀念館，從來不是為了收藏衣服，而是希望透過旗袍，替海外華人留住一段段正在流失的文化故事。

「很多老華僑把家裡珍藏多年的旗袍交給我，不只是因為相信我會保存它，更希望有人能把它背後的故事傳承下去。」沈籽蘇說，每接過一件旗袍，她感受到的不是一份收藏，而是一份信任與託付。

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝...
沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝影）

她回憶，自己最初只是因為喜歡旗袍，開始天天穿著旗袍與中國元素服飾。多年來，她堅持「365天穿旗袍」，讓旗袍不只是節慶服裝，而成為日常生活的一部分。沒想到，正是這份堅持，讓越來越多海外華人看見她的努力，也開始把家中珍藏數十年的老旗袍送到她手中。

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝...
沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝影）

她說，一件民國時期的旗袍，可能陪伴主人從中國來到美國。一套婚嫁龍鳳褂，承載著一家人的幸福記憶。一塊香雲紗布料，則記錄著中國傳統染織工藝的智慧。每件衣服背後，都有一個家庭、一段人生，也共同拼湊出海外華人的歷史。

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝...
沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝影）

「旗袍是一種文化語言。」沈籽蘇說，就像二胡、古箏、書法、舞蹈一樣，服飾同樣能傳遞文化。「我們把美好的祝福穿在身上。」她指著旗袍上的蝴蝶、鳳凰、花卉等刺繡圖案說，每一個紋樣都有寓意，象徵幸福、長壽、吉祥與圓滿，也反映中國人對生活的美好期盼。

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝...
沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝影）

她認為，旗袍之所以珍貴，不只是因為美，更因為它凝聚了中國傳統工藝。館內收藏的民國老旗袍保留了一片式剪裁、精細包邊、盤扣等特色。廣東香雲紗則是國家級非物質文化遺產。手工刺繡從畫稿、配色到一針一線完成，都展現工匠精神，「這些不是機器可以取代的」。

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝...
沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝影）

多年來，沈籽蘇持續推廣旗袍文化，創辦舊金山國際旗袍文化月。2017年，在第二屆活動中，時任舊金山市長李孟賢宣布4月14日為「舊金山中國旗袍日」，讓旗袍文化首次以官方形式走進美國主流社會，也成為她持續推動文化交流的重要里程碑。

面對AI快速發展、科技改變世界的時代，沈籽蘇認為，文化傳承更顯重要。「科技可以改變生活，但文化才能回答我們『從哪裡來』。」她希望海外旗袍文化紀念館不只是收藏文物，更成為連結海外華人與文化根源的平台。

精華 FAQ

  • 她不是單純收藏衣服，而是想透過旗袍保存海外華人的文化故事與家族記憶，讓老華僑捐出的珍藏不只被保存，也能把背後的人生與情感傳下去。

  • 館內收藏民國老旗袍、婚嫁龍鳳褂、香雲紗服飾與手工刺繡作品，這些衣物保留一片式剪裁、盤扣與傳統工藝，象徵中國服飾演變與非遺技藝。

  • 她創辦舊金山國際旗袍文化月，並在2017年促成4月14日成為「舊金山中國旗袍日」，使旗袍首次以官方形式被主流社會看見，也強化文化交流。

華人 灣區 華裔

上一則

國防新創公司選德州建造船廠 「永恆加州」失32億合約

延伸閱讀

城鎮傳真／洛杉磯蓮花節 亞裔文化盛宴

城鎮傳真／洛杉磯蓮花節 亞裔文化盛宴
台北、舊金山姐妹市逾半世紀 「品牌台灣」文化盛會登場

台北、舊金山姐妹市逾半世紀 「品牌台灣」文化盛會登場
長島華人媽媽哲學見面會大頸舉行探討AI時代育兒與社區共建

長島華人媽媽哲學見面會大頸舉行探討AI時代育兒與社區共建
穿旗袍、謝中國球迷 挪威球星哈蘭德女友「接地氣」

穿旗袍、謝中國球迷 挪威球星哈蘭德女友「接地氣」
舊金山–台北姐妹市文化交流 數百人參與

舊金山–台北姐妹市文化交流 數百人參與

熱門新聞

加州州長紐森坦承，當年與里皮-吉布尼有染是個錯誤。（美聯社）

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

2026-07-16 18:18
灣區部分地區終於允許開設後院微型餐廳。示意圖。（取自Pexels）

加州家庭廚房合法化 灣區「後院餐廳」爆紅

2026-07-13 17:00
Costco新品「炸雞柳」（Chicken Strip）在全國的Costco美食廣場上線， 不少食客慕名前來品嘗。（記者王子涵╱攝影）

炸雞柳返場Costco美食廣場 華人普遍好評：超越Popeyes

2026-07-15 21:42
華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判刑、並須賠償逾1.58億美元。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-11 02:20
下班回家，不用趕著買菜、備料，也不用洗碗收拾，熱騰騰的家常菜已經端上餐桌。（受訪人提供）

洛杉磯到府私廚 99%客戶是華人 願意花錢買時間、健康

2026-07-12 02:19
中華航空舊金山總經理曾煜屏（中）與其團隊成員。（記者李怡/攝影）

媲美商務艙、攜手米其林 華航豪華經濟艙全面升級

2026-07-11 02:11

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒