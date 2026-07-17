沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館 串起百年華人記憶

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住」。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沈籽蘇在矽谷打造海外旗袍文化紀念館，透過收藏老旗袍、龍鳳褂與香雲紗，保存海外華人家族記憶，也以旗袍文化月推動傳承與跨文化交流。

在人工智慧、科技創新成為矽谷代名詞的今天，由第一代華裔 移民女性沈籽蘇打造的灣區 「旗袍文化紀念館」卻收藏著另一種跨越時空的文化資產，一件件民國時期的老旗袍、一針一線的手工刺繡、一套套龍鳳褂與香雲紗服飾。它們記錄的不只是中國服飾的演變，更承載著海外華人 的家族記憶與文化根脈。

對舊金山國際旗袍文化月發起人沈籽蘇（Sunny Shen）而言，她創立海外旗袍文化紀念館，從來不是為了收藏衣服，而是希望透過旗袍，替海外華人留住一段段正在流失的文化故事。

「很多老華僑把家裡珍藏多年的旗袍交給我，不只是因為相信我會保存它，更希望有人能把它背後的故事傳承下去。」沈籽蘇說，每接過一件旗袍，她感受到的不是一份收藏，而是一份信任與託付。

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝影）

她回憶，自己最初只是因為喜歡旗袍，開始天天穿著旗袍與中國元素服飾。多年來，她堅持「365天穿旗袍」，讓旗袍不只是節慶服裝，而成為日常生活的一部分。沒想到，正是這份堅持，讓越來越多海外華人看見她的努力，也開始把家中珍藏數十年的老旗袍送到她手中。

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝影）

她說，一件民國時期的旗袍，可能陪伴主人從中國來到美國。一套婚嫁龍鳳褂，承載著一家人的幸福記憶。一塊香雲紗布料，則記錄著中國傳統染織工藝的智慧。每件衣服背後，都有一個家庭、一段人生，也共同拼湊出海外華人的歷史。

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝影）

「旗袍是一種文化語言。」沈籽蘇說，就像二胡、古箏、書法、舞蹈一樣，服飾同樣能傳遞文化。「我們把美好的祝福穿在身上。」她指著旗袍上的蝴蝶、鳳凰、花卉等刺繡圖案說，每一個紋樣都有寓意，象徵幸福、長壽、吉祥與圓滿，也反映中國人對生活的美好期盼。

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝影）

她認為，旗袍之所以珍貴，不只是因為美，更因為它凝聚了中國傳統工藝。館內收藏的民國老旗袍保留了一片式剪裁、精細包邊、盤扣等特色。廣東香雲紗則是國家級非物質文化遺產。手工刺繡從畫稿、配色到一針一線完成，都展現工匠精神，「這些不是機器可以取代的」。

沈籽蘇打造海外首座旗袍文化紀念館，盼讓華人文化「被看見、被記住。」（記者李怡╱攝影）

多年來，沈籽蘇持續推廣旗袍文化，創辦舊金山國際旗袍文化月。2017年，在第二屆活動中，時任舊金山市長李孟賢宣布4月14日為「舊金山中國旗袍日」，讓旗袍文化首次以官方形式走進美國主流社會，也成為她持續推動文化交流的重要里程碑。

面對AI快速發展、科技改變世界的時代，沈籽蘇認為，文化傳承更顯重要。「科技可以改變生活，但文化才能回答我們『從哪裡來』。」她希望海外旗袍文化紀念館不只是收藏文物，更成為連結海外華人與文化根源的平台。