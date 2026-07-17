惡魔島沉船 警：恐深120呎 潛水員難達 第3方公司助打撈

急救人員站在一名罹難者遺體旁待命。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山警方指出，惡魔島附近翻覆的瓦列爾號疑沉至120呎深海底，正與多方合作搜尋，並準備在確認位置後以無人機與打撈公司協助救援。

針對14日在舊金山 惡魔島（Alcatraz）附近海域翻覆、造成一人死亡、三人失蹤的沉船事故，舊金山警方16日公布最新搜尋進展。

舊金山紀事報報導，警方表示，他們正與其他機構合作搜尋這艘名為「瓦列爾號」（Volare）的遊艇。截至16日下午，雖然尚未確定沉船的確切位置，但警方稱，它可能位在舊金山灣最深的地區之一，這個區域通常用作航運通道。

警方發言人表示，據信瓦列爾號已沉入岩石海底至少120呎的深度，潛水員無法到達。目前的計畫是，一旦進一步了解瓦列爾號在海底的確切位置後，潛水員將使用水下無人機確認船隻身分，然後在第三方打撈公司的協助下制定打撈計畫。目前尚不清楚打撈行動將花費多少錢，或誰該為這項行動提供資金。

警方表示，當局正在使用聲吶平台船隻和其他工具搜尋失事遊艇，搜救團隊包括舊金山警局水警隊和阿拉米達縣警局潛水隊。位於阿拉米達縣的Power Engineering Construction公司潛水部門經理迪佛（Allen Deaver）也表示，舊金山警局已聯絡他們商討救援工作，他15日已與警局一起接受搜救訓練。

迪佛表示，鑑於沉船位於特別危險的海域，在找到失事遊艇之前，他無法針對此類行動的成本提供初步估計。

Power Engineering Construction是一家海洋工程和商業潛水公司。該公司過去的工作包括在2024年將一艘在沙加緬度—聖荷昆河三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）沉沒並開始漏油的拖船打撈上來。

CODAR海洋感測器公司執行長惠蘭（Chad Whelan）表示，當瓦列爾號在惡魔島以西海域沉沒時，有一股「相當強勁」的外流洋流流向金門大橋。在船隻沉沒幾小時後，水流方向逆轉重新流入海灣，但目前還不清楚外流和內流洋流究竟如何影響了瓦列爾號最終的沉沒位置。

曾在該地區打撈過沉船的灣區潛水公司Sub One Diving東主薩維亞諾（Anthony Saviano）表示，如果潛水員能成功找到沉船，就可以用充氣浮力袋將船吊出水面。

美國海岸防衛隊隊長托茲科（Jarod Toczko）表示，可能是巨浪導致瓦列爾號失去穩定性嚴重傾斜，最終迅速翻覆。但托茲科也強調，調查人員尚未確定船隻失去穩定性的原因，也未確定最終導致其沉沒的原因。

舊金山警方搜救船隻在惡魔島附海域尋找翻覆的「瓦列爾號」遊艇。（美聯社）