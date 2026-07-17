「羊水破前1天」解雇 Meta涉用AI選病產假者裁員 挨告

本周一起訴訟指控Meta利用AI將休病假和產假的員工列為裁員目標。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Meta被26名現任與前員工提告，指公司在大裁員中以AI辨識曾休病假、產假或傷殘假的員工並列入解雇名單。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，本周提起的一起訴訟，指控位於蒙洛公園的社交媒體巨頭Meta 利用人工智慧（AI），將曾休過病假、傷殘假或產假的員工作為裁員目標。

訴狀稱，Meta的AI工具被用於今年早些時候該公司全球10%的裁員計畫，這些工具參考了員工的績效評分以及AI使用情況；然而，處於醫療休假或家庭休假期間的員工，或因殘疾導致工作量減少的員工，無法積累這些AI使用數據。

周一（13日）在屋崙 聯邦法院提起的訴訟稱，這些工具被用於評估員工的工作表現，並將其選入「解雇名單」。

Meta周三（15日）表示，這些指控毫無根據，且不符合事實，「人力資源管理和組織決策過去和現在都是由人做出的，而不是由AI做出的」。

訴狀稱，提起訴訟的26名Meta現任及前員工來自該公司位於加州 及其他幾個州的辦事處，他們在5月開始的大規模裁員中被解僱，當時公司計畫裁減8000名員工。

被裁員工正尋求法院下令，強制Meta與每位員工進行仲裁，以協商可能的復職、補發工資、損失的股權和福利，以及未具體說明的損害賠償。

儘管外界的關注點大多集中在雇主可能利用AI取代員工的擔憂上，但此次法律行動卻將聚光燈投向了企業據稱在人員配置決策中使用該技術的問題。2024年加州的一項法案AB 2930原本將禁止企業在招聘或解雇過程中使用會造成「算法歧視」（algorithmic discrimination）的AI工具，但在科技遊說團體的反對下，該法案在州立法機構中未能通過。

針對Meta的訴訟原告中包括一名正在享受批准的產假的科學家，據稱她在「羊水破裂的前一天」被選定解雇。訴訟稱，一名經理在醫療休假開始後的第16天就被標記為待解雇對象。

據稱，另一名科學家在休陪產假期間被列入裁員名單。訴狀還指控，Meta旗下Facebook的一名科學家在從殘疾醫療休假返回工作崗位兩天後，儘管已獲得公司批准的殘疾合理便利措施，仍被列入裁員名單。

訴狀進一步指控，一名工程師曾向其經理透露自己患有嚴重健康問題和殘疾，並申請醫療休假。但經理警告他不要休假，稱他在預計的大規模裁員中將失去工作。

據報導，Meta被指控違反了聯邦「家庭和醫療休假法」（Family and Medical Leave Act）以及各州關於就業的各項法律。