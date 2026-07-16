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惡魔島遊艇傾覆釀1死 3失蹤者可能受困船艙

編譯組／綜合報導
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一艘舊金山警用船周三駛過惡魔島海域，搜尋周二沉船事故的失蹤者。（美聯社）
一艘舊金山警用船周三駛過惡魔島海域，搜尋周二沉船事故的失蹤者。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：惡魔島附近Volare號遊艇傾覆，造成1死3失蹤，搜救至日落後暫停。
  • 重點二：船上20人多為親友，當時正前往撒葬親人骨灰，疑有人受困船艙。
  • 重點三：海岸防衛隊出動11艘船4架飛機搜尋，並評估打撈沉船以查明原因。

一艘遊艇周二在惡魔島附近傾覆，造成1人死亡、3人失蹤。周三持續在附近海域搜救，但日落後已停止搜救行動。受害者家屬表示，失蹤者可能受困船艙內，當局表示，將研究打撈沉船的可行性。

周二船上20人，大部是親戚或朋友。當天主要是為撒葬親人骨灰。

周二原發布失蹤2人，但重新精細統計後，確認失蹤3人。

舊金山紀事報報導，周三白天，當局仍積極在附近海域搜救，但在「Volare」號遊艇傾覆近30小時後，美國海岸防衛隊準備在日落時分暫停搜救行動。

舊金山消防局表示，三人被送往醫院後已出院，另有13人安全返回家中。罹難者被確認為79歲的克利福德·博伊薩，他是船主兼駕駛員約翰·博伊薩的兄弟。

一架飛機飛過金門大橋，搜尋船隻事故中失蹤的受害者。（美聯社）
一架飛機飛過金門大橋，搜尋船隻事故中失蹤的受害者。（美聯社）

從馬林岬角眺望金門大橋和惡魔島。搜救行動周三仍在該海域展開 （美聯社）
從馬林岬角眺望金門大橋和惡魔島。搜救行動周三仍在該海域展開 （美聯社）

海岸防衛隊出動11艘船隻和4架飛機，在約950平方海裡的海域進行了搜尋，但沒有發現其他倖存者。托茨科上尉表示，失蹤乘客「極有可能」被困在這艘三層遊艇內，遊艇迅速傾覆並沉沒在約130呎深的水中。

托茨科表示，倖存者的描述表明，船隻被巨浪拍打，嚴重傾斜並迅速傾覆。調查人員尚未確定船隻失去穩定性的原因，最初關於起火的報告也未得到證實。

Volare號是一艘49呎長的遊艇，母港位於斯托克頓。事發前，它從聖方濟各遊艇俱樂部前往天使島。船上 20 名成年人大多是親屬或好友，他們聚集在一起參加追悼會。

官員們正在評估是否可以從海灣底部打撈這艘沉沒的遊艇。打撈這艘船可能有助於調查人員確定周二致命傾覆事故的原因，但由於它位於繁忙航道水面下約 120 呎處，任何打撈作業都十分困難。

據拉爾夫·博伊薩所述，當Volare開始下沉時，至少有四人在船艙內。當時，博伊薩一家聚集在船上，準備撒下他女兒瑪麗亞·博伊薩的骨灰，瑪麗亞於2016年去世。

博伊薩說，他的另一個女兒，也就是瑪麗亞的妹妹，當時和她的兩位姑姑卡羅爾 和傑基·博伊薩 以及瑪麗亞的一位朋友都在船艙內。突然，一個巨浪襲來，船沉入水中。拉爾夫轉述女兒的話說，四人奮力掙扎著想要逃生，但船還是沉入了海浪中。船外，其他一些家庭成員被巨浪捲入水中；傑基的丈夫克利福德·博伊薩 (Clifford Boisa) 後來因傷勢過重去世。

拉爾夫說，他的女兒成功逃出了船艙，但卡羅爾、傑基和瑪麗亞的朋友都被困在裡面，船沉入了海灣100多呎深的地方。除克利福德外，其餘17名乘客獲救。

官員證實，目擊者報告稱，船隻沉沒時，船艙內有乘客，他們可能被困在船內直至沉沒。目前，三名失蹤乘客的身份尚未確定。周三下午，經過23小時的搜尋，由於進展緩慢，美國海岸防衛隊宣布停止搜救行動。海岸防衛隊表示，他們可能會嘗試打撈沉船，但由於船體沉沒深度較深，任何此類嘗試都將面臨挑戰。

周二一艘沉沒的船隻造成1人死亡、3人失蹤後，致悼的鮮花漂浮在舊金山灣上。 （美聯...
周二一艘沉沒的船隻造成1人死亡、3人失蹤後，致悼的鮮花漂浮在舊金山灣上。 （美聯社）

精華 FAQ

  • 事故造成1人死亡、3人失蹤，另有3人送醫後已出院，13人安全返家。海岸防衛隊表示，失蹤者極可能受困在已沉沒的船艙內。

  • 船上20名成人多為親屬或好友，當天主要行程是前往撒葬親人骨灰，屬於家族追悼活動，並非一般觀光航行。

  • 海岸防衛隊動員11艘船和4架飛機搜尋近950平方海里的海域，因進展有限已暫停搜救，並評估是否能在深水與繁忙航道中打撈沉船。

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