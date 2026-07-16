「在舊金山只能住紙箱」 髮型師單程通勤上班狂飆500哩

斯滕格爾在舊金山 3049 22nd Street 的美髮店Gräsplan，布置得非常優雅。(谷歌地圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山髮型師因房價太高，改從俄勒岡州尤金超級通勤上班。

舊金山髮型師因房價太高，改從俄勒岡州尤金超級通勤上班。 重點二： 她每月飛往灣區1到2次，將14天行程排滿美髮預約。

她每月飛往灣區1到2次，將14天行程排滿美髮預約。 重點三：高收費難掩成本壓力，店租與住宿交換服務才勉強支撐。

舊金山 一名髮型師住不起金山的房子，單程通勤500哩上下班，但這樣真的行得通嗎？

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，一些通勤者會密切關注油價或灣區 捷運BART和舊金山公共交通局 (Muni) 巴士服務可能削減的情況。斯滕格爾 (Elise Stengle) 是在舊金山米慎區擁有一家美髮沙龍的髮型師，她追蹤的是機票的價格。

斯滕格爾每月從俄勒岡州尤金市（Eugene）飛到舊金山灣區一兩次，然後前往她經營了近五年的店面上班–她已經負擔不起店面附近的生活成本，但又無法放棄那些老顧客。54歲的斯滕格爾是超級通勤者的極端例子。她和前伴侶在尤金擁有一棟房子，她每月飛到舊金山一至兩次，並將一個月的美髮預約安排在長達14天的行程中。

這種安排與其說是生活方式的選擇，不如說是簡單的算術。「對我來說，在尤金還房貸，每月飛兩次過來都比較划得來，在舊金山我只能住在街邊的紙箱裡，」她說。「這太荒謬了。」

超級通勤者指的是每天通勤時間至少90分鐘的人。2024年的一項研究發現，灣區有3%的員工是超級通勤者。但斯滕格爾的情況比較極端：尤金和舊金山開車大約530哩，直線距離435哩。

她理髮收費95美元，她說，很多顧客認為這個價格證明她經濟狀況良好。但她並不這麼認為。她說，她的美髮沙龍「Gräsplan」每月租金高達3000美元，這還不包括產品庫存、水電費、保險和會計師等費用。

「大家總是覺得，哦，你剪一次頭髮要95美元，肯定過得很滋潤吧！」斯滕格爾說，「你想知道我的店面租金是多少嗎？你想知道所有產品要多少錢嗎？」

斯滕格爾之所以能在經濟上維持下去，也因為她的住宿通常是由那些有多餘公寓房間的顧客提供的，以換取剪髮服務。另外，有寵物的顧客如果要外出旅行，會讓她免費住在他們家裡照顧寵物。